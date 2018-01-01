У Луцьку шитимуть іграшки, аби допомогти онкохворій малечі

Вже традиційно напередодні новорічних свят у Луцьку стартує благодійна акція «Тепла іграшка надії». Усіх небайдужих просять долучитися до благодійності.Про це у спільноті акції у соціальній мережі Facebook написала організаторка«Тепла іграшка надії» - акція, яка згуртовує тисячі людей, до того ж не лише з Волині. Так, вже третій рік поспіль долучаються діти та майстри з Волновахи, Острога, Києва та інших міст. Усі охочі можуть пошити ялинкові іграшки з фетру та передати їх організаторам для продажу. Усі виручені кошти перераховують у БФ «СТОПРАК», який опікується дітками з онкологічними захворюваннями.Минулоріч під час акції вдалося зібрати понад 72 тисячі гривень.Великий благодійний ярмарок, де продаватимуться усі теплі іграшки ручної роботи відбудеться 15 грудня у торгово-розважальному центрі ПортCity. ТРЦ вже другий рік поспіль став головним партнером та комунікаційним майданчиком акції. Саме тут, на рецепції арени розваг GeneratorCity відбуватиметься й збір іграшок.Приносити готові хенд-мейд вироби з фетру можна з 20 листопада по 13 грудня. Організатори просять вкладати листи з інформацією про те, хто автор цих робіт.Окрім того, відбудеться великий святковий концерт вихованців Палацу учнівської молоді. Позашкільний заклад теж традиційно став партнером «Теплої іграшки надії».