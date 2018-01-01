У Луцьку шитимуть іграшки, аби допомогти онкохворій малечі
Сьогодні, 05:44
Вже традиційно напередодні новорічних свят у Луцьку стартує благодійна акція «Тепла іграшка надії». Усіх небайдужих просять долучитися до благодійності.
Про це у спільноті акції у соціальній мережі Facebook написала організаторка Анна Єкименко-Поліщук.
«Тепла іграшка надії» - акція, яка згуртовує тисячі людей, до того ж не лише з Волині. Так, вже третій рік поспіль долучаються діти та майстри з Волновахи, Острога, Києва та інших міст. Усі охочі можуть пошити ялинкові іграшки з фетру та передати їх організаторам для продажу. Усі виручені кошти перераховують у БФ «СТОПРАК», який опікується дітками з онкологічними захворюваннями.
Минулоріч під час акції вдалося зібрати понад 72 тисячі гривень.
Великий благодійний ярмарок, де продаватимуться усі теплі іграшки ручної роботи відбудеться 15 грудня у торгово-розважальному центрі ПортCity. ТРЦ вже другий рік поспіль став головним партнером та комунікаційним майданчиком акції. Саме тут, на рецепції арени розваг GeneratorCity відбуватиметься й збір іграшок.
Приносити готові хенд-мейд вироби з фетру можна з 20 листопада по 13 грудня. Організатори просять вкладати листи з інформацією про те, хто автор цих робіт.
Окрім того, відбудеться великий святковий концерт вихованців Палацу учнівської молоді. Позашкільний заклад теж традиційно став партнером «Теплої іграшки надії».
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Про це у спільноті акції у соціальній мережі Facebook написала організаторка Анна Єкименко-Поліщук.
«Тепла іграшка надії» - акція, яка згуртовує тисячі людей, до того ж не лише з Волині. Так, вже третій рік поспіль долучаються діти та майстри з Волновахи, Острога, Києва та інших міст. Усі охочі можуть пошити ялинкові іграшки з фетру та передати їх організаторам для продажу. Усі виручені кошти перераховують у БФ «СТОПРАК», який опікується дітками з онкологічними захворюваннями.
Минулоріч під час акції вдалося зібрати понад 72 тисячі гривень.
Великий благодійний ярмарок, де продаватимуться усі теплі іграшки ручної роботи відбудеться 15 грудня у торгово-розважальному центрі ПортCity. ТРЦ вже другий рік поспіль став головним партнером та комунікаційним майданчиком акції. Саме тут, на рецепції арени розваг GeneratorCity відбуватиметься й збір іграшок.
Приносити готові хенд-мейд вироби з фетру можна з 20 листопада по 13 грудня. Організатори просять вкладати листи з інформацією про те, хто автор цих робіт.
Окрім того, відбудеться великий святковий концерт вихованців Палацу учнівської молоді. Позашкільний заклад теж традиційно став партнером «Теплої іграшки надії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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