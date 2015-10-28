У Ковелі розпочали підготовку до виборів
Сьогодні, 05:07
У Ковелі розпочали обстеження приміщень для розміщення виборчих дільниць.
Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ковельської міськради Андрій Шуляр.
Для реалізації виборчих прав ковельчан, належної підготовки дільниць міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про перевірку їх стану та матеріально-технічного забезпечення.
За управліннями та відділами виконавчого комітету закріплені приміщення, де передбачається розміщення виборчих дільниць, які вони вже обстежують.
Це дозволить вчасно виявити та вирішити можливі проблеми і забезпечити необхідні умови для здійснення ковельчанами свого волевиявлення.
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Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ковельської міськради Андрій Шуляр.
Для реалізації виборчих прав ковельчан, належної підготовки дільниць міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про перевірку їх стану та матеріально-технічного забезпечення.
За управліннями та відділами виконавчого комітету закріплені приміщення, де передбачається розміщення виборчих дільниць, які вони вже обстежують.
Це дозволить вчасно виявити та вирішити можливі проблеми і забезпечити необхідні умови для здійснення ковельчанами свого волевиявлення.
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