вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі розпочали підготовку до виборів

У Ковелі розпочали підготовку до виборів
У Ковелі розпочали обстеження приміщень для розміщення виборчих дільниць.

Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ковельської міськради Андрій Шуляр.

Для реалізації виборчих прав ковельчан, належної підготовки дільниць міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про перевірку їх стану та матеріально-технічного забезпечення.

За управліннями та відділами виконавчого комітету закріплені приміщення, де передбачається розміщення виборчих дільниць, які вони вже обстежують.

Це дозволить вчасно виявити та вирішити можливі проблеми і забезпечити необхідні умови для здійснення ковельчанами свого волевиявлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку шитимуть іграшки, аби допомогти онкохворій малечі
Сьогодні, 05:44
У Ковелі розпочали підготовку до виборів
Сьогодні, 05:07
Без води і каналізації: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього
Сьогодні, 03:50
Опублікували відео масштабної пожежі на заводі на Одещині
Сьогодні, 03:02
Астрономи NASA сфотографували у космосі смайлик із зірок. ФОТО
Сьогодні, 02:05
Схожі новини
У Ковелі зменшилася кількість виборців У Ковелі зменшилася кількість виборців
10 вересень, 17:05
Склад Ковельської міської ради: поіменний список Склад Ковельської міської ради: поіменний список
28 жовтень, 2015, 11:02
Які політичні партії пройшли у Ковельраду Які політичні партії пройшли у Ковельраду
27 жовтень, 2015, 10:53
Назвали, хто стане мером Ковеля Назвали, хто стане мером Ковеля
26 жовтень, 2015, 18:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку шитимуть іграшки, аби допомогти онкохворій малечі
Сьогодні, 05:44
 0
У Ковелі розпочали підготовку до виборів
Сьогодні, 05:07
 0
Без води і каналізації: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього
Сьогодні, 03:50
 0
Опублікували відео масштабної пожежі на заводі на Одещині
Сьогодні, 03:02
 0
Астрономи NASA сфотографували у космосі смайлик із зірок. ФОТО
Сьогодні, 02:05
 0
Медіа
відео
1/8