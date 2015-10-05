Астрономи NASA сфотографували у космосі смайлик із зірок. ФОТО





Про це інформує



Це незвичайне зоряне утворення належить до галактичного кластера SDSS J0952 + 3434.



Як пояснили астрономи NASA, ця дугоподібна галактика має форму, тому що її світло пройшло близько до масивного об'єкта, тож в результаті воно стало спотвореним і розтягнутим, наче усмішка.



Для підвищення якості зображення співробітники NASA збільшили роздільну здатність знімка з широкосмугової камери Wide Field Camera 3.



Такі зображення є цінними для вчених, адже дають змогу краще зрозуміти, як зірки формуються в холодних куточках Всесвіту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Астрономи NASA помітили у космосі незвичне зоряне утворення. Якщо придивитись на знімок, зроблений телескопом Hubble, то можна побачити «смайлик».Про це інформує 24 канал Це незвичайне зоряне утворення належить до галактичного кластера SDSS J0952 + 3434.Як пояснили астрономи NASA, ця дугоподібна галактика має форму, тому що її світло пройшло близько до масивного об'єкта, тож в результаті воно стало спотвореним і розтягнутим, наче усмішка.Для підвищення якості зображення співробітники NASA збільшили роздільну здатність знімка з широкосмугової камери Wide Field Camera 3.Такі зображення є цінними для вчених, адже дають змогу краще зрозуміти, як зірки формуються в холодних куточках Всесвіту.

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