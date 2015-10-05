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Астрономи NASA сфотографували у космосі смайлик із зірок. ФОТО

Астрономи NASA сфотографували у космосі смайлик із зірок. ФОТО
Астрономи NASA помітили у космосі незвичне зоряне утворення. Якщо придивитись на знімок, зроблений телескопом Hubble, то можна побачити «смайлик».

Про це інформує 24 канал.

Це незвичайне зоряне утворення належить до галактичного кластера SDSS J0952 + 3434.

Як пояснили астрономи NASA, ця дугоподібна галактика має форму, тому що її світло пройшло близько до масивного об'єкта, тож в результаті воно стало спотвореним і розтягнутим, наче усмішка.

Для підвищення якості зображення співробітники NASA збільшили роздільну здатність знімка з широкосмугової камери Wide Field Camera 3.

Такі зображення є цінними для вчених, адже дають змогу краще зрозуміти, як зірки формуються в холодних куточках Всесвіту.


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Теги: цікаво, космос
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