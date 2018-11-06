Опублікували відео масштабної пожежі на заводі на Одещині





Про це пише



Як повідомляє видання, на територію заводу, який займається виробництвом масел, нікого не пропускають.



Спочатку за парканом було видно лише дим, однак потім з’явився вогонь.



На місце прибули більше десяти пожежних машин, в тому числі з Одеси, швидка допомога, поліція.







Стало відомо, що надзвичайна подія сталася через загоряння масла в компресорній.



Станом на 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину вогонь поширився на 1,5 тисячі квадратних метрів. Із заводу евакуювали персонал.



До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 чоловік, створено три оперативних ділянки і штаб. До місця НП відправлені два пожежних потяги.



Відео пожежі виклала у facebook журналіст Ольга Годовенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масштабна пожежа сталася на підприємстві «Дельта Вілмар» біля міста Южне Одеської області.Про це пише IA ZIK Як повідомляє видання, на територію заводу, який займається виробництвом масел, нікого не пропускають.Спочатку за парканом було видно лише дим, однак потім з’явився вогонь.На місце прибули більше десяти пожежних машин, в тому числі з Одеси, швидка допомога, поліція.Стало відомо, що надзвичайна подія сталася через загоряння масла в компресорній.Станом на 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину вогонь поширився на 1,5 тисячі квадратних метрів. Із заводу евакуювали персонал.До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 чоловік, створено три оперативних ділянки і штаб. До місця НП відправлені два пожежних потяги.Відео пожежі виклала у facebook журналіст

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