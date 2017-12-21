Без води і каналізації: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього





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Цікаво, що революційний унітаз представив Білл Гейтс. Зробив це засновник Microsoft дуже ефектно – представляючи доповідь, він тримав у руці банку фекалій.



Але говорив Гейтс зі сцени про серйозне – про те, що через шкідливі бактерії та яйця паразитів, які можуть потрапити в воду з екскрементів, в світі гинуть діти. Цифра жахлива – 500 тисяч дітей до п’яти років щорічно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Китаї показали унітаз майбутнього, який з людських відходів зробить добрива. Ще пристрій інноваційний тим, що працює без використання води. Також йому не потрібно підключення до каналізації.Про це пишуть Факти ICTV з посиланням на Reuters.Цікаво, що революційний унітаз представив. Зробив це засновник Microsoft дуже ефектно – представляючи доповідь, він тримав у руці банку фекалій.Але говорив Гейтс зі сцени про серйозне – про те, що через шкідливі бактерії та яйця паразитів, які можуть потрапити в воду з екскрементів, в світі гинуть діти. Цифра жахлива – 500 тисяч дітей до п’яти років щорічно.

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