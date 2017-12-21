Без води і каналізації: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього
Сьогодні, 03:50
У Китаї показали унітаз майбутнього, який з людських відходів зробить добрива. Ще пристрій інноваційний тим, що працює без використання води. Також йому не потрібно підключення до каналізації.
Про це пишуть Факти ICTV з посиланням на Reuters.
Цікаво, що революційний унітаз представив Білл Гейтс. Зробив це засновник Microsoft дуже ефектно – представляючи доповідь, він тримав у руці банку фекалій.
Але говорив Гейтс зі сцени про серйозне – про те, що через шкідливі бактерії та яйця паразитів, які можуть потрапити в воду з екскрементів, в світі гинуть діти. Цифра жахлива – 500 тисяч дітей до п’яти років щорічно.
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Про це пишуть Факти ICTV з посиланням на Reuters.
Цікаво, що революційний унітаз представив Білл Гейтс. Зробив це засновник Microsoft дуже ефектно – представляючи доповідь, він тримав у руці банку фекалій.
Але говорив Гейтс зі сцени про серйозне – про те, що через шкідливі бактерії та яйця паразитів, які можуть потрапити в воду з екскрементів, в світі гинуть діти. Цифра жахлива – 500 тисяч дітей до п’яти років щорічно.
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