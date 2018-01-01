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Державі не потрібні такі онкохворі, яких потрібно «тягнути», – хвора на рак волинянка

Державі не потрібні такі онкохворі, яких потрібно «тягнути», – хвора на рак волинянка
Онкохвора волинянка Куценко Тетяна, мешканка Нововолинська, розповіла про свою боротьбу з недугою.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

"КТ показало позитивну динаміку. А я не можу ще відійти ні фізично, ні психологічно від хімії. Я так втомилася з проблемами з травленням, опухлістю і частим стоматитом. Це все наслідки хімій...", - пише жінка.

Тетяна зазначила, що якби у неї була можливість одразу розпочати лікування препатаром "Ібрансом", то б ніколи не розпочала хіміотерапію.

"Чому лікарі не дають можливості пацієнтам все обдумати і розпочати лікування з клінічних досліджень, які я б могла розпочати,якби мене про це одразу повідомили і не розпочали терміново хіміотерапію. З "Ібрансом" також та сама історія,розпочати лікування ним було б ідеально...На жаль, нашій державі не потрібні такі онкохворі,яких потрібно "тягнути...", - розповідає жінка.

Усі, хто може допомогти хворій жінці:

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Державі не потрібні такі онкохворі, яких потрібно «тягнути», – хвора на рак волинянка
Державі не потрібні такі онкохворі, яких потрібно «тягнути», – хвора на рак волинянка

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Теги: рак, хвороба, Тетяна Куценко
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