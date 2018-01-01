Ігор Поліщук вирішив посваритися зі всіма учасниками АТО, – луцький боєць

Олег Кобилинський обурений тим, як влада ігнорує фінансування програми купівлі житла учасникам АТО.



Про це він написав на своїй сторінці у facebook.



Він зазначив, що Ігор Поліщук звинувачує його у заполітизованості і повідомляє про те, що Луцька міська рада не виділить 1 млн грн учасникам АТО на програму 50/50 через те, що 1 млн



Текст допису подаємо без змін і правок:



"1. Я є аполітичною особою. Члени нашої ГО підтримують усі політичні сили, які в тій чи іншій мірі допомагають учасникам АТО і членам їх сімей та членам сімей загиблих.



2. Я не стою на квартирній черзі, хоча і проживаю разом з батьками. Усі мої лобіювання Програми співфінансування житла для учасників бойових дій, пов'язані з численними зверненнями від учасників АТО.



3. У мене немає земельної ділянки отриманої від держави. Маю тільки відмову про те, що я не можу отримати земельну ділянку біля батьківської хати в м.Луцьку, у зв'язку з рішенням Луцької міської Ради від 25.02.2015 року №71/6, згідно з яким земельні ділянки надаються тільки членам сімей загиблих та інвалідам війни І, ІІ групи. Тому видача земельних ділянок учасникам АТО на попередніх двух сесіях Луцької міської Ради вважаю корупційним діянням.



4. Я був присутнім на усіх круглих столах з представниками Луцької міської Ради і озвучував проблеми учасників АТО. На жаль, відповіді чи протоколів зустрічей представниками нинішньої влади не було надано чи опубліковано. Хоча я про дану потребу наголошував не раз.



5. Постійно спілкуючись з представниками ГО інших міст та регіонів, можу із впевненістю сказати, що наше місто робить не найбільше для учасників АТО. Щодо надання житла, то у деяких містах житло надається взагалі на безоплатній основі.



6. Хочу подякувати Ігорю Ігоровичу за те, що він показав своє істинне лице. Мене дивує, що людина, яка позиціонує себе, як майбутній міський голова вирішив через власні амбіції посваритися зі всіма учасниками АТО м.Луцька".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніобурений тим, як влада ігнорує фінансування програми купівлі житла учасникам АТО.Про це він написав на своїй сторінці у facebook.Він зазначив, щозвинувачує його у заполітизованості і повідомляє про те, що Луцька міська рада не виділить 1 млн грн учасникам АТО на програму 50/50 через те, що 1 млн виділив Андрій Покровський з власних коштів Текст допису подаємо без змін і правок:"1. Я є аполітичною особою. Члени нашої ГО підтримують усі політичні сили, які в тій чи іншій мірі допомагають учасникам АТО і членам їх сімей та членам сімей загиблих.2. Я не стою на квартирній черзі, хоча і проживаю разом з батьками. Усі мої лобіювання Програми співфінансування житла для учасників бойових дій, пов'язані з численними зверненнями від учасників АТО.3. У мене немає земельної ділянки отриманої від держави. Маю тільки відмову про те, що я не можу отримати земельну ділянку біля батьківської хати в м.Луцьку, у зв'язку з рішенням Луцької міської Ради від 25.02.2015 року №71/6, згідно з яким земельні ділянки надаються тільки членам сімей загиблих та інвалідам війни І, ІІ групи. Тому видача земельних ділянок учасникам АТО на попередніх двух сесіях Луцької міської Ради вважаю корупційним діянням.4. Я був присутнім на усіх круглих столах з представниками Луцької міської Ради і озвучував проблеми учасників АТО. На жаль, відповіді чи протоколів зустрічей представниками нинішньої влади не було надано чи опубліковано. Хоча я про дану потребу наголошував не раз.5. Постійно спілкуючись з представниками ГО інших міст та регіонів, можу із впевненістю сказати, що наше місто робить не найбільше для учасників АТО. Щодо надання житла, то у деяких містах житло надається взагалі на безоплатній основі.6. Хочу подякувати Ігорю Ігоровичу за те, що він показав своє істинне лице. Мене дивує, що людина, яка позиціонує себе, як майбутній міський голова вирішив через власні амбіції посваритися зі всіма учасниками АТО м.Луцька".

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