Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.872, а продаж - 28.138.
Євро при купівлі становить - 31.692, при продажу - 32.222.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.438.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.060, продаж - 7.568.
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Євро при купівлі становить - 31.692, при продажу - 32.222.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.438.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.060, продаж - 7.568.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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