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Курс валют у Луцьку на 7 листопада

Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.872, а продаж - 28.138.

Євро при купівлі становить - 31.692, при продажу - 32.222.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.438.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.060, продаж - 7.568.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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