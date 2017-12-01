На Волині у шкільному музеї зберігають пакети з людськими кістками





Два опечатані пакети з людськими рештками стоять в музеї, де на даний час проводять ремонтні роботи, - пише



Голова Литовезької ОТГ Іван Іванчук каже, що кістки не захоронили, аби досконало дослідити знахідку. Поки шукають фахівця, який міг би це зробити, скелет невідомої людини знаходиться в установі, яка належить школі. За попередньою інформацією кістки належать одній людині.



Про те, що неподалік місцевого храму біля річки Буг лежать людські рештки, працівників Іваничівського відділення поліції повідомив житель Нововолинська, який виявив знахідку.



Як свідчать історичні джерела, територія Литовежа була заселена здавна. Поблизу нього на березі Західного Бугу виявлено залишки поселення й поховання доби міді (III тисячоліття до н. е.), поселення доби раннього заліза (VII—VI століття до н. е.), а також давньоруських городища і поселення (X—XIII століття)1. У XIV столітті більшу частину Волині, у т. ч. і Литовеж, загарбало Литовське князівство. Литовські князі побудували тут замок з потужними земляними укріпленнями і сторожовими вежами. Звідси, мабуть, і походить назва села — Литовська вежа, або Литовеж.



Територія охороняється законом і вести розкопки тут категорично заборонено, але це не перешкоджає шукачам скарбів навідуватися сюди з металошукачами. Однак у правоохоронних органах спростовують інформацію про те, що останки людини були розкопані “чорними археологами”.



“На момент, коли слідчо-оперативна група приїхала на місце події, кістки були на поверхні грунту, але не зарослі травою. Тобто були в кущах, де трава не росла. Можна сказати, що найближчий місяць часу їх ніхто не торкався. Слідів, які говорили б, що недавно там хтось копав землю, не було”, – повідомляють в поліції.



Біля села Литовеж та в його околицях, на берегах річки Буг, такі знахідки трапляються не вперше, більше про них знає краєзнавець Анатолій Швед.



“Я там плавав десь місяць тому (займаюся дайвінгом), знайшов череп пробитий з двома дірками і відразу ж повідомив про це поліцію. Як стало відомо пізніше, череп повернули сільраді, яка його захоронила.



Коли правоохоронцям повідомляють про те, що знайдено рештки людини, вони за законом повинні відкрити кримінальне провадження, внести відомості про це до реєстру і розслідувати цей момент. Якщо слідство не виявить будь-якої кримінальної складової – закривають справу за відсутністю складу злочину”, – розповідає він.



Череп, знайдений Анатолієм Шведом





У Іваничівському відділенні поліції заявляють, що два пакети з кістками, які знаходяться в шкільному музеї, також повернені Литовезькій сільраді для захоронення. У них – рештки людини часів Другої світової війни, а з’ясував це судово-медичний експерт, який провів на кістках дослідження.



Однак, як пояснили у Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи, експерт не може визначити точного віку кісток, він може лише дати заключення, що це кістки, яким більше 5-ти, 10-ти років. Відповідно, якщо є наявність кульових поранень, то можна лиш припустити, що це останки людини, яка загинула на війні.



За попередньою інформацією, таких ознак на знайденому скелеті не виявлено.



“Археологи не мають права проводити розкопки без відповідних дозволів, а визначити вік кісток може лише антрополог”, – каже Анатолій Швед і додає, що в давнину в цьому місці не хоронили простих людей.



Оскільки біля церкви в Литовежі часто знаходять людські рештки, то фахівці зауважують: є підстава говорити про те, що в цьому місці є захоронення.



“Висловив прохання до науковців, щоб допомогли залучити до досліджень антрополога. Якби такий спеціаліст погодився, ми готові забезпечити його транспортом”, – каже Іванчук.



Яку історичну цінність несуть два опечатані пакети з кістками у шкільному музеї поки невідомо.

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