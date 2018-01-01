Волинянину, який не пускав дітей до школи, дали штраф





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Нагадаємо, у понеділок, п'ятого листопада, батьки дітей, які вже понад два місяці не ходять до школи, вийшли на акцію протесту поблизу траси Київ-Ковель-Ягодин.



Тож, шостого листопада відбувся суд над одним із них – Сухацьким Сергієм Степановичем. Він притягається до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків по вихованню дітей.



Луцький активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook пише, що чоловіка прийшли підтримати односельчани.



«Батько 6 дітей, має хорошу характеристику від громади, не одноразово підтримував та підтримує наших хлопців, що перебувають в зоні АТО! На суд прийшли односеляни, щоб підтримати його!», – говорить Володимир Бут-Гусаїм.



В коментарях під постом активіст зазначив, що до суду подадуть апеляцію.



«Ми готуємося до апеляції! Суд не врахував жодного клопотання, де було багато порушень із боку поліції та влади!», – додає він.



Камінь-Каширський районний суд призначив Сергію Сухацькому 850 гривень штрафу та 300 гривень судового збору.



Ця справа Камінь-Каширського районного суду не єдина. На 7 листопада заплановані слухання справ ще кількох батьків, яким також дискримінують ухиляння від виконання батьківських обов'язків по вихованню малолітніх дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширський районний суд розпочав розгляд справ волинян, які протестували за початок будівництва школи у селі Стобихівка.Про це повідомляє Район.Камінь-Каширський Нагадаємо, у понеділок, п'ятого листопада, батьки дітей, які вже понад два місяці не ходять до школи, вийшли на акцію протесту поблизу траси Київ-Ковель-Ягодин.Тож, шостого листопада відбувся суд над одним із них –. Він притягається до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків по вихованню дітей.Луцький активістна своїй сторінці у Facebook пише, що чоловіка прийшли підтримати односельчани.«Батько 6 дітей, має хорошу характеристику від громади, не одноразово підтримував та підтримує наших хлопців, що перебувають в зоні АТО! На суд прийшли односеляни, щоб підтримати його!», – говорить Володимир Бут-Гусаїм.В коментарях під постом активіст зазначив, що до суду подадуть апеляцію.«Ми готуємося до апеляції! Суд не врахував жодного клопотання, де було багато порушень із боку поліції та влади!», – додає він.Камінь-Каширський районний суд призначив Сергію Сухацькому 850 гривень штрафу та 300 гривень судового збору.Ця справа Камінь-Каширського районного суду не єдина. На 7 листопада заплановані слухання справ ще кількох батьків, яким також дискримінують ухиляння від виконання батьківських обов'язків по вихованню малолітніх дітей.

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