У луцькому військовому госпіталі облаштували систему подачі кисню для важкохворих





Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько розповіла, що цьогоріч виділили 200 тисяч гривень на військовий госпіталь за рахунок перевиконання бюджету міста.



За словами секретаря міськради Григорія Пустовіта, за ці кошти облаштували систему подачу кисню для важких хворих.

«Вона дозволить вберегти життя і здоров’я багатьох людей», - зауважив він.



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