У луцькому військовому госпіталі облаштували систему подачі кисню для важкохворих
Сьогодні, 09:40
У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі встановили систему подачі кисню для хворих.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько розповіла, що цьогоріч виділили 200 тисяч гривень на військовий госпіталь за рахунок перевиконання бюджету міста.
За словами секретаря міськради Григорія Пустовіта, за ці кошти облаштували систему подачу кисню для важких хворих.
«Вона дозволить вберегти життя і здоров’я багатьох людей», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько розповіла, що цьогоріч виділили 200 тисяч гривень на військовий госпіталь за рахунок перевиконання бюджету міста.
За словами секретаря міськради Григорія Пустовіта, за ці кошти облаштували систему подачу кисню для важких хворих.
«Вона дозволить вберегти життя і здоров’я багатьох людей», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, хто возитиме пасажирів на маршруті №9а в Луцьку
Сьогодні, 09:41
У луцькому військовому госпіталі облаштували систему подачі кисню для важкохворих
Сьогодні, 09:40
Волинянину, який не пускав дітей до школи, дали штраф
Сьогодні, 09:39
У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень
Сьогодні, 09:21