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Відомо, хто возитиме пасажирів на маршруті №9а в Луцьку

Відомо, хто возитиме пасажирів на маршруті №9а в Луцьку
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що 17 жовтня у місті провели конкурс на перевезення за маршрутом №9а.

Право на здійснення перевезення пасажирів у місті за автобусним маршрутом загального користування № 9а «Полонківська – с.Липини» матиме КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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Теги: маршрут, перевізник, Луцьк
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