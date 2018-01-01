Відомо, хто возитиме пасажирів на маршруті №9а в Луцьку





Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що 17 жовтня у місті провели конкурс на перевезення за маршрутом №9а.



Право на здійснення перевезення пасажирів у місті за автобусним маршрутом загального користування № 9а «Полонківська – с.Липини» матиме КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що 17 жовтня у місті провели конкурс на перевезення за маршрутом №9а.Право на здійснення перевезення пасажирів у місті за автобусним маршрутом загального користування № 9а «Полонківська – с.Липини» матиме КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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