Відомо, хто возитиме пасажирів на маршруті №9а в Луцьку
Сьогодні, 09:41
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що 17 жовтня у місті провели конкурс на перевезення за маршрутом №9а.
Право на здійснення перевезення пасажирів у місті за автобусним маршрутом загального користування № 9а «Полонківська – с.Липини» матиме КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
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Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що 17 жовтня у місті провели конкурс на перевезення за маршрутом №9а.
Право на здійснення перевезення пасажирів у місті за автобусним маршрутом загального користування № 9а «Полонківська – с.Липини» матиме КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
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