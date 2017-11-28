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Які категорії дітей годуватимуть у луцьких школах та садочках безкоштовно

Які категорії дітей годуватимуть у луцьких школах та садочках безкоштовно
У Луцьку затвердили категорії осіб, які мають право на безкоштовне харчування у закладах освіти міста.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Із 1 січня право на безкоштовне харчування для учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми встановлять для: сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей із малозабезпечених сімей; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, — на період їхнього відрядження для участі в операції об’єднаних сил (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами).

Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 60 % від вартості харчування на день.

Для дітей закладів дошкільної освіти з сімей, які належать до інших територіальних громад, батьківська плата становитиме 100 % від вартості за харчування на день.

Крім цього, оплату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста зменшать у розмірі 50 % для батьків, які зареєстровані у Луцьку і мають троє або й більше дітей.

У садочках комунальної форми власності безкоштовно встановили для таких категорій дітей: батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту); військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в операції об`єднаних сил, що на сході (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами); загиблих (померлих) військовослужбовців та інвалідів війни у ході антитерористичної операції; інвалідів війни з числа учасників АТО (на підставі копії відповідного посвідчення); працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів; у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малим й затухаючим формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей з особливими освітніми потребами.

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Теги: діти, харчування, плата, Луцьк
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