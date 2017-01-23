Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:01
У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Продаватимуть сосни та ялинки у період з 15 грудня до 15 січня за наявності відповідного письмового погодження управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та укладеного договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з відділом управління майном.
Продаватимуть ялинки та сосни за адресами: бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки); пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»); пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»); пр-т Соборності, 26; пр-т Соборності (поблизу відділу РАЦС); вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту); вул. Глушець (навпроти Центрального ринку); пр-т Відродження, 6; на розі вул. Січової – пр-ту Відродження; вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»); вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку); вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус») та вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).
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Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Продаватимуть сосни та ялинки у період з 15 грудня до 15 січня за наявності відповідного письмового погодження управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та укладеного договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з відділом управління майном.
Продаватимуть ялинки та сосни за адресами: бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки); пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»); пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»); пр-т Соборності, 26; пр-т Соборності (поблизу відділу РАЦС); вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту); вул. Глушець (навпроти Центрального ринку); пр-т Відродження, 6; на розі вул. Січової – пр-ту Відродження; вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»); вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку); вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус») та вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).
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