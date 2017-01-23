вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК

Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Продаватимуть сосни та ялинки у період з 15 грудня до 15 січня за наявності відповідного письмового погодження управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та укладеного договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з відділом управління майном.

Продаватимуть ялинки та сосни за адресами: бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки); пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»); пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»); пр-т Соборності, 26; пр-т Соборності (поблизу відділу РАЦС); вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту); вул. Глушець (навпроти Центрального ринку); пр-т Відродження, 6; на розі вул. Січової – пр-ту Відродження; вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»); вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку); вул. Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус») та вул. Львівська (поблизу магазину «Наш Край»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, сосни, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі
Сьогодні, 10:32
Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку
Сьогодні, 10:05
Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:01
Які категорії дітей годуватимуть у луцьких школах та садочках безкоштовно
Сьогодні, 10:00
Лучанам доведеться більше платити за проїзд, якщо студенти їздитимуть за 2,50
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
У Луцьку «роздягають» новорічні ялинки У Луцьку «роздягають» новорічні ялинки
23 січень, 2017, 11:18
Скільки передноворічних ялинок продали на Волині Скільки передноворічних ялинок продали на Волині
12 січень, 2016, 11:59
Міськрада витратить 200 тисяч гривень, щоб причепурити Луцьк до Нового року Міськрада витратить 200 тисяч гривень, щоб причепурити Луцьк до Нового року
15 грудень, 2015, 15:46
Де у Луцьку продаватимуть ялинки Де у Луцьку продаватимуть ялинки
18 листопад, 2015, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
Сьогодні, 10:45
 0
У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО
Сьогодні, 10:34
 0
Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі
Сьогодні, 10:32
 0
Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку
Сьогодні, 10:05
 0
Де у Луцьку продаватимуть ялинки та сосни. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8