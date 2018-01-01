Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі





Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Із 31 грудня паб «Олдскул» працюватиме з 09:00 до 03:00. Закладу дозволили працювати до 3-ої ночі, однак із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили режим роботи пабу «Oлдскул», що на вулиці Лесі Українки, 52б.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Із 31 грудня паб «Олдскул» працюватиме з 09:00 до 03:00. Закладу дозволили працювати до 3-ої ночі, однак із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.

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