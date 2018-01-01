Паб у центрі Луцька «гудітиме» до 3-ої ночі
Сьогодні, 10:32
У Луцьку затвердили режим роботи пабу «Oлдскул», що на вулиці Лесі Українки, 52б.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Із 31 грудня паб «Олдскул» працюватиме з 09:00 до 03:00. Закладу дозволили працювати до 3-ої ночі, однак із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.
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Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Із 31 грудня паб «Олдскул» працюватиме з 09:00 до 03:00. Закладу дозволили працювати до 3-ої ночі, однак із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.
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Коментарі 1
Нехай відразу туда наряд поліції прив'язують і прибиральників. Буде "Підкова №2"...
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