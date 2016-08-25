У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО
Сьогодні, 10:34
Працівники Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща» провели першу осінню посадку дерев.
Про це повідомили на сторінці природного парку у Facebook.
"В 9 кварталі, 36 виділі Цуманського лісництва проведено посадку лісових культур з головною породою – дуб звичайний", - повідомили працівникик парку.
На площі 0,9 га висадили майже 5 тисяч саджанців. Ця територія максимально придатна для дуба. Участь взяли 22 працівники парку, в присутності представника Цуманського лісгоспу Лящені О. Ф.
"Також ця посадка проводиться в рамках @ДУБcrossing 2.0, яка покликана збільшувати кількість насаджень дуба звичайного", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці природного парку у Facebook.
"В 9 кварталі, 36 виділі Цуманського лісництва проведено посадку лісових культур з головною породою – дуб звичайний", - повідомили працівникик парку.
На площі 0,9 га висадили майже 5 тисяч саджанців. Ця територія максимально придатна для дуба. Участь взяли 22 працівники парку, в присутності представника Цуманського лісгоспу Лящені О. Ф.
"Також ця посадка проводиться в рамках @ДУБcrossing 2.0, яка покликана збільшувати кількість насаджень дуба звичайного", - йдеться у повідомленні.
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