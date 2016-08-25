У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО





Про це повідомили на сторінці природного парку у Facebook.



"В 9 кварталі, 36 виділі Цуманського лісництва проведено посадку лісових культур з головною породою – дуб звичайний", - повідомили працівникик парку.



На площі 0,9 га висадили майже 5 тисяч саджанців. Ця територія максимально придатна для дуба. Участь взяли 22 працівники парку, в присутності представника Цуманського лісгоспу Лящені О. Ф.



"Також ця посадка проводиться в рамках @ДУБcrossing 2.0, яка покликана збільшувати кількість насаджень дуба звичайного", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща» провели першу осінню посадку дерев.Про це повідомили на сторінці природного парку у Facebook."В 9 кварталі, 36 виділі Цуманського лісництва проведено посадку лісових культур з головною породою – дуб звичайний", - повідомили працівникик парку.На площі 0,9 га висадили майже 5 тисяч саджанців. Ця територія максимально придатна для дуба. Участь взяли 22 працівники парку, в присутності представника Цуманського лісгоспу Лящені О. Ф."Також ця посадка проводиться в рамках @ДУБcrossing 2.0, яка покликана збільшувати кількість насаджень дуба звичайного", - йдеться у повідомленні.

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