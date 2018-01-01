Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 8 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Красностав: ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС , магазин с.Красностав: вул.Жовтнева,4-14, Вишнева,
2. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський: вул.Кн.Олега,54-60,65-81; вул..Опільського, Завокзальна,
3. 09:00-17:00
с.Хобултова: пожежне депо ТзОВ „П’ятидні, майстерня КТП-239
Камінь-Каширський район
1. ЩТП-189 Л-1, Л-2 09:30 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна
2. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.. І.Франка, вул.. 8 Березня
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 14-02
КТП-242 с. Ставок
Олицьке споживче товариство
вуличне освітлення вул.Путилівська,
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ
ФОП Лищук Олександр Миколайович
Школа
КТП-232 с. Путилівка
Сільська рада Дерно
КТП-234 с. Мощаниця
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ
КТП-531 с. Мощаниця
Школа
КТП-513 с. Мощаниця
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
СГПП "ЛАН"( пилорама, ферма)
Олицьке споживче товариство ПЛ-10 кВ Л 14-02
КТП-242 с. Ставок
вул. Путилівська, вул. Шкільна, вул. Садова
КТП-232 с. Путилівка
вул. Набережна, 1-10, 11-31
КТП-233 с. Путилівка
вул.Сонячна- повністю, с.Путилівка
КТП-234 с. Мощаниця
вул. Весняна, вул.11-59,1-10, вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 8:00-19:00
ФОП Семенюк О. О.,
КП "Наше селище",
Львівська філія ПрАТ "Київстар",
ПМП "Квант",
ФОП Кухар В. С.,
ТзОВ "ВКП "Каскад".
смт. Голоби.
місто Луцьк
1.09:00-13:00
Вул. Огієнка, 2
2. ТП-566
І-II СШ-0,4 кВ
Кап ремонт 13:00-17:00 вул. Набережна, 8,10
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 10:00-17:00 ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора), смт. Маневичі
вул. Галана 22-30;
вул. Ягідна;
вул. Партизанська 22-36
вул. Галана 32-44.
місто Нововолинськ
1 ТП-9 09:00-18:00 ДНЗ №1, магазин «Мікс», гартівня, церква м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 1-12
вул.Винниченка, 14-20
вул.Шухевича
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. 9:00-17:00
с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
8 Л18-04 _ЛР-24 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, магазин, контора,
м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна, Зарічна, Сковороди, Промислова,27-63,14-30, Я.Мудрого .
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смідин вул:Шкільна, Калініна, Жовтнева
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Красностав: ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС , магазин с.Красностав: вул.Жовтнева,4-14, Вишнева,
2. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський: вул.Кн.Олега,54-60,65-81; вул..Опільського, Завокзальна,
3. 09:00-17:00
с.Хобултова: пожежне депо ТзОВ „П’ятидні, майстерня КТП-239
Камінь-Каширський район
1. ЩТП-189 Л-1, Л-2 09:30 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна
2. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.. І.Франка, вул.. 8 Березня
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 14-02
КТП-242 с. Ставок
Олицьке споживче товариство
вуличне освітлення вул.Путилівська,
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ
ФОП Лищук Олександр Миколайович
Школа
КТП-232 с. Путилівка
Сільська рада Дерно
КТП-234 с. Мощаниця
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ
КТП-531 с. Мощаниця
Школа
КТП-513 с. Мощаниця
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
СГПП "ЛАН"( пилорама, ферма)
Олицьке споживче товариство ПЛ-10 кВ Л 14-02
КТП-242 с. Ставок
вул. Путилівська, вул. Шкільна, вул. Садова
КТП-232 с. Путилівка
вул. Набережна, 1-10, 11-31
КТП-233 с. Путилівка
вул.Сонячна- повністю, с.Путилівка
КТП-234 с. Мощаниця
вул. Весняна, вул.11-59,1-10, вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 8:00-19:00
ФОП Семенюк О. О.,
КП "Наше селище",
Львівська філія ПрАТ "Київстар",
ПМП "Квант",
ФОП Кухар В. С.,
ТзОВ "ВКП "Каскад".
смт. Голоби.
місто Луцьк
1.09:00-13:00
Вул. Огієнка, 2
2. ТП-566
І-II СШ-0,4 кВ
Кап ремонт 13:00-17:00 вул. Набережна, 8,10
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 10:00-17:00 ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора), смт. Маневичі
вул. Галана 22-30;
вул. Ягідна;
вул. Партизанська 22-36
вул. Галана 32-44.
місто Нововолинськ
1 ТП-9 09:00-18:00 ДНЗ №1, магазин «Мікс», гартівня, церква м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 1-12
вул.Винниченка, 14-20
вул.Шухевича
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. 9:00-17:00
с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
8 Л18-04 _ЛР-24 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, магазин, контора,
м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна, Зарічна, Сковороди, Промислова,27-63,14-30, Я.Мудрого .
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смідин вул:Шкільна, Калініна, Жовтнева
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:00
На Волині депутат від «УКРОПу» склав повноваження
Сьогодні, 19:35
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 листопада
Сьогодні, 19:00
У кінотеатрі «Premier City» аж 5 прем'єрних кінострічок*
Сьогодні, 18:29