Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с.Красностав: ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС , магазин с.Красностав: вул.Жовтнева,4-14, Вишнева,



2. 09:00-17:00

м.Володимир-Волинський: вул.Кн.Олега,54-60,65-81; вул..Опільського, Завокзальна,



3. 09:00-17:00

с.Хобултова: пожежне депо ТзОВ „П’ятидні, майстерня КТП-239



Камінь-Каширський район



1. ЩТП-189 Л-1, Л-2 09:30 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна

2. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.. І.Франка, вул.. 8 Березня



Ківерцівський район



1. 10:00-14:00

ПЛ-10 кВ Л 14-02

КТП-242 с. Ставок

Олицьке споживче товариство

вуличне освітлення вул.Путилівська,

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ

ФОП Лищук Олександр Миколайович

Школа

КТП-232 с. Путилівка

Сільська рада Дерно

КТП-234 с. Мощаниця

Ферм.госп. Пашкевича

Громада ЄХБ

КТП-531 с. Мощаниця

Школа

КТП-513 с. Мощаниця

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

СГПП "ЛАН"( пилорама, ферма)

Олицьке споживче товариство ПЛ-10 кВ Л 14-02

КТП-242 с. Ставок

вул. Путилівська, вул. Шкільна, вул. Садова

КТП-232 с. Путилівка

вул. Набережна, 1-10, 11-31

КТП-233 с. Путилівка

вул.Сонячна- повністю, с.Путилівка

КТП-234 с. Мощаниця

вул. Весняна, вул.11-59,1-10, вул. Шевченка,



Ковельський район



1. 8:00-19:00

ФОП Семенюк О. О.,

КП "Наше селище",

Львівська філія ПрАТ "Київстар",

ПМП "Квант",

ФОП Кухар В. С.,

ТзОВ "ВКП "Каскад".

смт. Голоби.



місто Луцьк



1.09:00-13:00

Вул. Огієнка, 2

2. ТП-566

І-II СШ-0,4 кВ

Кап ремонт 13:00-17:00 вул. Набережна, 8,10



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 10:00-17:00 ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора), смт. Маневичі

вул. Галана 22-30;

вул. Ягідна;

вул. Партизанська 22-36

вул. Галана 32-44.



місто Нововолинськ



1 ТП-9 09:00-18:00 ДНЗ №1, магазин «Мікс», гартівня, церква м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 1-12

вул.Винниченка, 14-20

вул.Шухевича



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. 9:00-17:00

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

4. 9:00-17:00

с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.

7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

8 Л18-04 _ЛР-24 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, магазин, контора,

м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна, Зарічна, Сковороди, Промислова,27-63,14-30, Я.Мудрого .



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Смідин вул:Шкільна, Калініна, Жовтнева



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 8 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с.Красностав: ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС , магазин с.Красностав: вул.Жовтнева,4-14, Вишнева,2. 09:00-17:00м.Володимир-Волинський: вул.Кн.Олега,54-60,65-81; вул..Опільського, Завокзальна,3. 09:00-17:00с.Хобултова: пожежне депо ТзОВ „П’ятидні, майстерня КТП-2391. ЩТП-189 Л-1, Л-2 09:30 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна2. КТП-74 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул.. І.Франка, вул.. 8 Березня1. 10:00-14:00ПЛ-10 кВ Л 14-02КТП-242 с. СтавокОлицьке споживче товариствовуличне освітлення вул.Путилівська,КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦФОП Лищук Олександр МиколайовичШколаКТП-232 с. ПутилівкаСільська рада ДерноКТП-234 с. МощаницяФерм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБКТП-531 с. МощаницяШколаКТП-513 с. МощаницяКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"СГПП "ЛАН"( пилорама, ферма)Олицьке споживче товариство ПЛ-10 кВ Л 14-02КТП-242 с. Ставоквул. Путилівська, вул. Шкільна, вул. СадоваКТП-232 с. Путилівкавул. Набережна, 1-10, 11-31КТП-233 с. Путилівкавул.Сонячна- повністю, с.ПутилівкаКТП-234 с. Мощаницявул. Весняна, вул.11-59,1-10, вул. Шевченка,1. 8:00-19:00ФОП Семенюк О. О.,КП "Наше селище",Львівська філія ПрАТ "Київстар",ПМП "Квант",ФОП Кухар В. С.,ТзОВ "ВКП "Каскад".смт. Голоби.1.09:00-13:00Вул. Огієнка, 22. ТП-566І-II СШ-0,4 кВКап ремонт 13:00-17:00 вул. Набережна, 8,101 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 10:00-17:00 ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора), смт. Маневичівул. Галана 22-30;вул. Ягідна;вул. Партизанська 22-36вул. Галана 32-44.1 ТП-9 09:00-18:00 ДНЗ №1, магазин «Мікс», гартівня, церква м.Нововолинськвул.Маяковського, 1-12вул.Винниченка, 14-20вул.Шухевича1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. 9:00-17:00м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. 9:00-17:00с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. 9:00-17:00с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.7 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).8 Л18-04 _ЛР-24 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, магазин, контора,м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна, Зарічна, Сковороди, Промислова,27-63,14-30, Я.Мудрого .1. 10:00-17:00с. Смідин вул:Шкільна, Калініна, Жовтнева

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