«Бляхарі» заблокували центр Києва





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, - пише



«Сьогодні, 7 листопада, у місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду. Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.



7 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту під Верховною Радою і блокують урядовий квартал, а власники автобусів і фур проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги.



Керівники руху "АвтоЄвроСила", які є організаторами акції, заздалегідь вибачилися перед усіма, хто відчує незручності через мітинг. Акція триватиме сьогодні і завтра. У русі зазначили, що на акцію з'їдуться власники автомобілів на єврономерах з усієї України. Саме у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні.



У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" 50%, а наступні 30 днів – 25%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у Києві зранку поліція у посиленому режимі охороняє урядовий квартал, де заплановано проведення кількох заходів.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, - пише Уніан «Сьогодні, 7 листопада, у місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду. Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.7 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту під Верховною Радою і блокують урядовий квартал, а власники автобусів і фур проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги.Керівники руху "АвтоЄвроСила", які є організаторами акції, заздалегідь вибачилися перед усіма, хто відчує незручності через мітинг. Акція триватиме сьогодні і завтра. У русі зазначили, що на акцію з'їдуться власники автомобілів на єврономерах з усієї України. Саме у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні.У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" 50%, а наступні 30 днів – 25%.

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