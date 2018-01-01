вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бляхарі» заблокували центр Києва

«Бляхарі» заблокували центр Києва
Сьогодні у Києві зранку поліція у посиленому режимі охороняє урядовий квартал, де заплановано проведення кількох заходів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, - пише Уніан.

«Сьогодні, 7 листопада, у місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду. Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.

7 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту під Верховною Радою і блокують урядовий квартал, а власники автобусів і фур проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги.

Керівники руху "АвтоЄвроСила", які є організаторами акції, заздалегідь вибачилися перед усіма, хто відчує незручності через мітинг. Акція триватиме сьогодні і завтра. У русі зазначили, що на акцію з'їдуться власники автомобілів на єврономерах з усієї України. Саме у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні.

У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" 50%, а наступні 30 днів – 25%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бляхи, протест
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:19
У центрі Луцька зведуть офісне приміщення
Сьогодні, 11:07
«Бляхарі» заблокували центр Києва
Сьогодні, 10:58
Жителька Волині власноруч вирощує білі гриби
Сьогодні, 10:45
У Цуманській пущі висадили тисячі дубів. ФОТО
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:19
На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами
06 листопад, 15:40
Литовські митники здали «бляхарів», які на Волині ухилялися від податків Литовські митники здали «бляхарів», які на Волині ухилялися від податків
24 жовтень, 16:54
У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
16 жовтень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 12:16
 0
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
Сьогодні, 12:09
 0
Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
Сьогодні, 11:53
 0
Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8