У Ковелі змагалися юні дзюдоїсти

У КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» відбулися змагання відкритої першості міста Ковеля з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006–2007, 2008–2009 р.н. і дівчат 2004-2005 р.н.У них взяли участь 260 (65 дівчат та 195 хлопців) спортсменів з Рівненської та Волинської областей. Загалом 17 команд - з Луцька, Ковеля, Любомля, Володимира-Волинського, Рівного, Дубного, Вараша, Ківерців, смт Ратного, смт Цумань, Ратнівського, Турійського та Луцького районів, - про це повідомили у ковельській мерії.На урочистому відкритті з вітальними словами до присутніх звернувся заступник міського голови, директор КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича», майстер спорту, голова федерації дзюдо у Волинській областіУ результаті проведених змагань перше загальнокомандне місце виборола Любомльська ДЮСШ, друге - КЗ ДЮСШ «Колос» (м. Луцьк), а третє - КЗ ДЮСШ № 2 (м. Луцьк).В особистому заліку у ваговій категорії до 32 кг. успішно виступили ковельчани.став переможцем, авиборов срібну нагороду.У ваговій категорії до 42 кг. «бронзу» здобув