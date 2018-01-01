У Ковелі змагалися юні дзюдоїсти
Сьогодні, 17:17
У КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» відбулися змагання відкритої першості міста Ковеля з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006–2007, 2008–2009 р.н. і дівчат 2004-2005 р.н.
У них взяли участь 260 (65 дівчат та 195 хлопців) спортсменів з Рівненської та Волинської областей. Загалом 17 команд - з Луцька, Ковеля, Любомля, Володимира-Волинського, Рівного, Дубного, Вараша, Ківерців, смт Ратного, смт Цумань, Ратнівського, Турійського та Луцького районів, - про це повідомили у ковельській мерії.
На урочистому відкритті з вітальними словами до присутніх звернувся заступник міського голови Ігор Прокопів, директор КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича», майстер спорту Олена Клімашевська, голова федерації дзюдо у Волинській області Віталій Терешкевич.
У результаті проведених змагань перше загальнокомандне місце виборола Любомльська ДЮСШ, друге - КЗ ДЮСШ «Колос» (м. Луцьк), а третє - КЗ ДЮСШ № 2 (м. Луцьк).
В особистому заліку у ваговій категорії до 32 кг. успішно виступили ковельчани. Микола Кузьмінець став переможцем, а Тарас Гарбар виборов срібну нагороду.
У ваговій категорії до 42 кг. «бронзу» здобув Ігор Дубік.
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У них взяли участь 260 (65 дівчат та 195 хлопців) спортсменів з Рівненської та Волинської областей. Загалом 17 команд - з Луцька, Ковеля, Любомля, Володимира-Волинського, Рівного, Дубного, Вараша, Ківерців, смт Ратного, смт Цумань, Ратнівського, Турійського та Луцького районів, - про це повідомили у ковельській мерії.
На урочистому відкритті з вітальними словами до присутніх звернувся заступник міського голови Ігор Прокопів, директор КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича», майстер спорту Олена Клімашевська, голова федерації дзюдо у Волинській області Віталій Терешкевич.
У результаті проведених змагань перше загальнокомандне місце виборола Любомльська ДЮСШ, друге - КЗ ДЮСШ «Колос» (м. Луцьк), а третє - КЗ ДЮСШ № 2 (м. Луцьк).
В особистому заліку у ваговій категорії до 32 кг. успішно виступили ковельчани. Микола Кузьмінець став переможцем, а Тарас Гарбар виборов срібну нагороду.
У ваговій категорії до 42 кг. «бронзу» здобув Ігор Дубік.
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