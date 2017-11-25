Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
Сьогодні, 11:53
На Волині за 10 місяців 2018 року 719 пар узаконили свої стосунки в рамках проекту "Шлюб за добу".
Про це у Facebook повідомив начальник управління юстиції у волинській області Антон Кустик.
"Приємно, що сьогодні наречені Волинського краю успішно користуються пілотним проектом Міністерства юстиції України “Шлюб за добу”. Адже він дає змогу молодятам обрати найзручнішу для них дату, час та місце реєстрації шлюбу", - йдеться у дописі.
Так, від початку дії проекту 1 113 пар зареєстрували шлюб, з яких: 719 — за 10 місяців цього року.
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Про це у Facebook повідомив начальник управління юстиції у волинській області Антон Кустик.
"Приємно, що сьогодні наречені Волинського краю успішно користуються пілотним проектом Міністерства юстиції України “Шлюб за добу”. Адже він дає змогу молодятам обрати найзручнішу для них дату, час та місце реєстрації шлюбу", - йдеться у дописі.
Так, від початку дії проекту 1 113 пар зареєстрували шлюб, з яких: 719 — за 10 місяців цього року.
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