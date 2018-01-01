Донька волинського Героя-атовця хоче продовжити військову справу тата

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже зовсім скоро одинадцятий день народження святкуватиме. Дівчинка є дочкою– радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське, Мангушського району, Донецької області.«Україна – це моя країна! Я горжусь своїм татом і всіма патріотами, які й досі боронять наш спокій!», - говорить Настуня. «На місці політиків найперше що б хотіла зробити це припинити війну! Зробила б нашу країну європейською і привабливою, де в кожному місті був би Аквапарк і Макдональдс, дитячі майданчики та вело доріжки».Анастасія навчається в 5 класі Луцького ліцею №3. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу. Зі шкільних предметів найбільше їй подобається математика. Не дуже любить трудове навчання, так як дівчата мають справу з шиттям, а Настуся як неординарна дівчинка любить майструвати або моделювати з пластиліну. Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати гуашшю та мріє професійно освоїти олійні фарби. Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 5 рік займається в музичній школі грою на домрі. Зі спорту обрала волейбол.Є у нашої іменинниці ще одне неменш цікаве захоплення – куховарити. Настя допомагає своїй мамі Оксані на кухні. Вони разом готують піцу, солодощі та інші смаколики. Настуня переглядає в інтернеті ролики від відомих шеф-кухарів і виписує нові рецепти, мріє стати кондитером. «Але чіткої професії донечка ще не обрала», - говорить мама. «У неї є ще одна мрія чи швидше бажання вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата».У цьому році завдяки нашій чарівниці Світлані Бахваловій Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії. Дівчинка розквітає на очах, коли ділиться спогадами про неймовірний відпочинок на узбережжі Чорного моря, про захоплюючі та цікаві квести у дитячому таборі Містраль, а також про атракціони у аквапарку в Несебрі, від яких перехоплює дух. Настуня ще мріє відвідати Пізанську вежу в Італії та побувати у Данії, а також відвідати Леголенд, бо конструктор Лего ще й досі улюблене заняття іменинниці.Завдяки волонтерам здійснилась дитяча мрія Анастасії зустрітися з Дідзьо. Зустріч із Настею Каменських та Потапом і їх спільний виступ - у планах.Дівчинка дуже любить бавитись з малими дітьми. Настуня любить тваринок, часто хоче забрати бездомних тваринок до себе, але вдома у дівчинки є папужка Кєша та такса Джесі, яка нещодавно стала мамою п’яти маленьких цуценяток. Анастасійка дбає про своїх улюбленців. Обов’язків у нашої іменинниці вистачає.Вона дбає про підтримку чистоти у квартирі та допомагає молодшому братику із домашнім завданням. Настя для мами – єдина опора. Коли та затримується на роботі, то дівчинка нагодує братика і подбає про нього.Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче... А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».Для Насті дуже важливим є час проведений разом з сім’єю. Діти з мамою полюбляють вечорами грати настільні ігри та читати книжки. З кожним прочитаним твором у дівчинки з’являються нові улюблені герої. Останні прочитані твори: «Летючий корабель» та «Пензлик Маляна».Дана стаття може передати лише маленьку частинку інформації про Анастасію, її захоплення, плани та переживання. Але вже із цього стає зрозумілим, що Настя – неймовірна дівчинка! Талановита, працьовита, відповідальна. Допоможімо їй у день народження отримати приємні сюрпризи та подарунки, щоб хоч якось заповнити порожнечу, яка утворилась у дитячому серденьку після втрати тата.Єлізар’єва АнастасіяНевдовзі 11 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 150; Розмір взуття: 37.