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Донька волинського Героя-атовця хоче продовжити військову справу тата

Донька волинського Героя-атовця хоче продовжити військову справу тата
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже зовсім скоро одинадцятий день народження святкуватиме Анастасія Єлізар’єва. Дівчинка є дочкою Єлізар’єва Руслана Євгеновича – радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське, Мангушського району, Донецької області.

«Україна – це моя країна! Я горжусь своїм татом і всіма патріотами, які й досі боронять наш спокій!», - говорить Настуня. «На місці політиків найперше що б хотіла зробити це припинити війну! Зробила б нашу країну європейською і привабливою, де в кожному місті був би Аквапарк і Макдональдс, дитячі майданчики та вело доріжки».

Анастасія навчається в 5 класі Луцького ліцею №3. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу. Зі шкільних предметів найбільше їй подобається математика. Не дуже любить трудове навчання, так як дівчата мають справу з шиттям, а Настуся як неординарна дівчинка любить майструвати або моделювати з пластиліну. Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати гуашшю та мріє професійно освоїти олійні фарби. Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 5 рік займається в музичній школі грою на домрі. Зі спорту обрала волейбол.

Є у нашої іменинниці ще одне неменш цікаве захоплення – куховарити. Настя допомагає своїй мамі Оксані на кухні. Вони разом готують піцу, солодощі та інші смаколики. Настуня переглядає в інтернеті ролики від відомих шеф-кухарів і виписує нові рецепти, мріє стати кондитером. «Але чіткої професії донечка ще не обрала», - говорить мама. «У неї є ще одна мрія чи швидше бажання вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата».

У цьому році завдяки нашій чарівниці Світлані Бахваловій Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії. Дівчинка розквітає на очах, коли ділиться спогадами про неймовірний відпочинок на узбережжі Чорного моря, про захоплюючі та цікаві квести у дитячому таборі Містраль, а також про атракціони у аквапарку в Несебрі, від яких перехоплює дух. Настуня ще мріє відвідати Пізанську вежу в Італії та побувати у Данії, а також відвідати Леголенд, бо конструктор Лего ще й досі улюблене заняття іменинниці.

Завдяки волонтерам здійснилась дитяча мрія Анастасії зустрітися з Дідзьо. Зустріч із Настею Каменських та Потапом і їх спільний виступ - у планах.

Дівчинка дуже любить бавитись з малими дітьми. Настуня любить тваринок, часто хоче забрати бездомних тваринок до себе, але вдома у дівчинки є папужка Кєша та такса Джесі, яка нещодавно стала мамою п’яти маленьких цуценяток. Анастасійка дбає про своїх улюбленців. Обов’язків у нашої іменинниці вистачає.

Вона дбає про підтримку чистоти у квартирі та допомагає молодшому братику із домашнім завданням. Настя для мами – єдина опора. Коли та затримується на роботі, то дівчинка нагодує братика і подбає про нього.

Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче... А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».

Для Насті дуже важливим є час проведений разом з сім’єю. Діти з мамою полюбляють вечорами грати настільні ігри та читати книжки. З кожним прочитаним твором у дівчинки з’являються нові улюблені герої. Останні прочитані твори: «Летючий корабель» та «Пензлик Маляна».

Дана стаття може передати лише маленьку частинку інформації про Анастасію, її захоплення, плани та переживання. Але вже із цього стає зрозумілим, що Настя – неймовірна дівчинка! Талановита, працьовита, відповідальна. Допоможімо їй у день народження отримати приємні сюрпризи та подарунки, щоб хоч якось заповнити порожнечу, яка утворилась у дитячому серденьку після втрати тата.

Інформація для благодійників: Єлізар’єва Анастасія
Невдовзі 11 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 150; Розмір взуття: 37.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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