Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч





Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що вносять зміни до рішення «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».



Член виконкому Михайло Щур поцікавився, які наслідки для лучан матиме це рішення.



«Ви самі прекрасно знаєте, які можуть бути наслідки. Адже сьогодні дуже гостро стоїть питання підвищення вартості проїзду у транспорті Луцька», - зауважив Озінович.



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За словами посадовця, після того, як питання пройде регуляторну процедуру та громадське обговорення, відповідний проект рішення щодо підвищення вартості проїзду винесуть на розгляд виконкому.



Відтак, це планують зробити до кінця 2018 року.



Нагадаємо,

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