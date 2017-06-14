На Волині з'явилася нова еко-зупинка





Державне підприємство «Поліське лісове господарство» продовжує ставити еко-зупинки на території сільських рад Маневиччини, - пише



Встановили ще одну зупинку, вже третю, на території підприємства.



Перша була встановлена у селі Старий Чорторийськ, далі ще одну встановили у селі Граддя, третю встановили у селі Семки Маневицького району.



«Надалі плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку. Приємно що можна зробити внесок у розвиток нашого району! Жителям подобаються такі зміни. Щиро дякуємо усім за підтримку!» – прокоментувала інженер лісових культур Наталія Падалюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі встановили нову еко-зупинку.Державне підприємство «Поліське лісове господарство» продовжує ставити еко-зупинки на території сільських рад Маневиччини, - пише Район. Маневичі Встановили ще одну зупинку, вже третю, на території підприємства.Перша була встановлена у селі Старий Чорторийськ, далі ще одну встановили у селі Граддя, третю встановили у селі Семки Маневицького району.«Надалі плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку. Приємно що можна зробити внесок у розвиток нашого району! Жителям подобаються такі зміни. Щиро дякуємо усім за підтримку!» – прокоментувала інженер лісових культур

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