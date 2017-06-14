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На Волині з'явилася нова еко-зупинка

На Волині з'явилася нова еко-зупинка
У Маневицькому районі встановили нову еко-зупинку.

Державне підприємство «Поліське лісове господарство» продовжує ставити еко-зупинки на території сільських рад Маневиччини, - пише Район. Маневичі.

Встановили ще одну зупинку, вже третю, на території підприємства.

Перша була встановлена у селі Старий Чорторийськ, далі ще одну встановили у селі Граддя, третю встановили у селі Семки Маневицького району.

«Надалі плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку. Приємно що можна зробити внесок у розвиток нашого району! Жителям подобаються такі зміни. Щиро дякуємо усім за підтримку!» – прокоментувала інженер лісових культур Наталія Падалюк.

На Волині з'явилася нова еко-зупинка
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
На Волині з'явилася нова еко-зупинка

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Теги: зупинка, благоустрій, краса
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