На Волині з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 12:16
У Маневицькому районі встановили нову еко-зупинку.
Державне підприємство «Поліське лісове господарство» продовжує ставити еко-зупинки на території сільських рад Маневиччини, - пише Район. Маневичі.
Встановили ще одну зупинку, вже третю, на території підприємства.
Перша була встановлена у селі Старий Чорторийськ, далі ще одну встановили у селі Граддя, третю встановили у селі Семки Маневицького району.
«Надалі плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку. Приємно що можна зробити внесок у розвиток нашого району! Жителям подобаються такі зміни. Щиро дякуємо усім за підтримку!» – прокоментувала інженер лісових культур Наталія Падалюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Державне підприємство «Поліське лісове господарство» продовжує ставити еко-зупинки на території сільських рад Маневиччини, - пише Район. Маневичі.
Встановили ще одну зупинку, вже третю, на території підприємства.
Перша була встановлена у селі Старий Чорторийськ, далі ще одну встановили у селі Граддя, третю встановили у селі Семки Маневицького району.
«Надалі плануємо продовжувати працювати в тому ж напрямку. Приємно що можна зробити внесок у розвиток нашого району! Жителям подобаються такі зміни. Щиро дякуємо усім за підтримку!» – прокоментувала інженер лісових культур Наталія Падалюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 12:26
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року
Сьогодні, 12:24
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 12:16
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
Сьогодні, 12:09
Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
Сьогодні, 11:53