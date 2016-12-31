У волинянина злодії викрали з гаража інструменти

На Волині поліцейські викрили зловмисників, які обікрали волинян на понад 15 тисяч гривень.Так, 6 листопада, до Горохівського відділу поліції надійшла заява від 51-річного місцевого жителя про крадіжку з гаража. Чоловік повідомив, що злодії викрали електроінструменти загальною вартістю 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські згодом встановили, що крадіжку скоїли 43-річний та 39-річна жителі міста Берестечко, а викрадені речі вилучили.Цього ж дня правоохорнці викрили 22-річну жительку Іваничівського району в крадіжці грошей із будинку 49-річного волинянина, а у місті Любомль – 57-річного місцевого жителя у крадіжці велосипеда.За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.