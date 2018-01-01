У Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк

У Палаці молоді та юнацтва, що у Херсоні, розпочали прощання з радницею мера Херсона та громадською активісткоюЧерез велику кількість охочих попрощатися з Гандзюк церемонію перенесли на 13 годину дня. Вона триватиме до 15 години. Після чого активістку поховають на цвинтарі "Геологів", - передає УНН.Окрім сім’ї та друзів на церемонії прощання присутні колеги, а також мер Херсона31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" повідомили про смерть активістки. За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.Відразу після інциденту злочин кваліфікували як "хуліганство", а згодом провадження перекваліфікували на "умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю". Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.У замаху наразі обвинувачуються п'ять осіб:. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.