У Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк
Сьогодні, 13:46
У Палаці молоді та юнацтва, що у Херсоні, розпочали прощання з радницею мера Херсона та громадською активісткою Катериною Гандзюк
Через велику кількість охочих попрощатися з Гандзюк церемонію перенесли на 13 годину дня. Вона триватиме до 15 години. Після чого активістку поховають на цвинтарі "Геологів", - передає УНН.
Окрім сім’ї та друзів на церемонії прощання присутні колеги, а також мер Херсона Володимир Миколаєнко.
31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" повідомили про смерть активістки. За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.
Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як "хуліганство", а згодом провадження перекваліфікували на "умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю". Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.
У замаху наразі обвинувачуються п'ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.
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Через велику кількість охочих попрощатися з Гандзюк церемонію перенесли на 13 годину дня. Вона триватиме до 15 години. Після чого активістку поховають на цвинтарі "Геологів", - передає УНН.
Окрім сім’ї та друзів на церемонії прощання присутні колеги, а також мер Херсона Володимир Миколаєнко.
31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" повідомили про смерть активістки. За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.
Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як "хуліганство", а згодом провадження перекваліфікували на "умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю". Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.
У замаху наразі обвинувачуються п'ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.
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