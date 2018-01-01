Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці
Сьогодні, 13:48
Озброєні втікачі, котрі напередодні вчинили масові розбори зі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.
Відомо, що вчора, 6 листопада, в одному із сіл Острозького району знайшли автомобіль Volkswagen Touareg, який знаходиться у розшуку та підпадає під орієнтування, передане поліцією Волині.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
"Оглянули, вилучили можливі речові докази. Всі ці матеріали будуть скеровані у Волинську область, оскільки там відкрите кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.
Нагагадаємо, у цій справі правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.
Головне фото взяте із сайту "ЧаРівне".
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.
Відомо, що вчора, 6 листопада, в одному із сіл Острозького району знайшли автомобіль Volkswagen Touareg, який знаходиться у розшуку та підпадає під орієнтування, передане поліцією Волині.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
"Оглянули, вилучили можливі речові докази. Всі ці матеріали будуть скеровані у Волинську область, оскільки там відкрите кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.
Нагагадаємо, у цій справі правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.
Головне фото взяте із сайту "ЧаРівне".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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