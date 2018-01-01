Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці

Озброєні втікачі, котрі напередоднізі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.Про це у коментаріповідомили у прес-службі поліції Рівненщини.Відомо, що вчора, 6 листопада, в одному із сіл Острозького району знайшли автомобіль Volkswagen Touareg, який знаходиться у розшуку та підпадає під орієнтування, передане поліцією Волині.На місці працювала слідчо-оперативна група."Оглянули, вилучили можливі речові докази. Всі ці матеріали будуть скеровані у Волинську область, оскільки там відкрите кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.Нагагадаємо, у цій справі правоохоронці. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.Головне фото взяте із сайту "ЧаРівне".