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Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці

Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці
Озброєні втікачі, котрі напередодні вчинили масові розбори зі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Відомо, що вчора, 6 листопада, в одному із сіл Острозького району знайшли автомобіль Volkswagen Touareg, який знаходиться у розшуку та підпадає під орієнтування, передане поліцією Волині.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

"Оглянули, вилучили можливі речові докази. Всі ці матеріали будуть скеровані у Волинську область, оскільки там відкрите кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.

Нагагадаємо, у цій справі правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.

Головне фото взяте із сайту "ЧаРівне".

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Теги: Volkswagen Touareg, стрілянина, Луцьк
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