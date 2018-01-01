Вбивство Каті Литкіної: з'явився новий свідок у справі. ОНОВЛЕНО

Катерини Литкіної.



Захисник Олександр Волощук звернувся до суду з усним клопотанням про допит чоловіка, який зголосився свідчити у справі, - пише



Мешканець Нововолинська повідомив батькові вбитої Катерини Литкіної, що володіє інформацією, яка може бути використана при розгляді справи.



Коли суддя Логвинюк попросила Сергія Литкіна уточнити, що це за інформація, потерпілий зазначив: “Він чув крики”.



Нагадаємо, що після судового засідання 14-го вересня рідні вбитої дівчини через інтернет-видання висловили прохання до усіх, кому відомі факти стосовно останніх місць перебування їх доньки та осіб, з якими вона знаходилась, повідомити про них.



Судді задовольнили клопотання Волощука – чоловіка допитають під час наступного судового засідання 8-го листопада.



6-го листопада на розгляді справи були присутні матері обох обвинувачених у злочині. Судді заслухали свідків Тетяну Степанченко та Івана Степанченка – бабусю й дядька Катерини Литкіної.



Оскільки два кримінальних провадження об’єднали в одне, в залі суду розпочали повторний огляд письмових доказів.



Під час повторного перегляду відеозаписів з виявлення тіла по-звірячому вбитої юної жительки Нововолинська мати дівчини Вікторія Литкіна покинула залу суду.



Нагадаємо, що відео фіксували поліцейські у нічну та денну пору доби. За висновками судово-медичної експертизи встановлено, що смерть наступила через розтрощення голови.



Фото взяті з сайту Радар





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