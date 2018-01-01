Віз для себе: на «Ягодині» затримали водія з 5 тисячами зубних щіток
Сьогодні, 14:23
На посту Ягодин у водія рейсового автобуса вилучили партію незадекларованих зубних щіток.
Загалом 161 кг зубних щіток, а саме 4800 штук, упакованих у 100 ящиків, намагався провезти «зеленим коридором» митного поста Ягодин громадянин України, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Він керував рейсовим автобусом «Варшава-Вінниця» і під час проведення митного контролю відмовився від письмового декларування товарів.
Мовляв, везе для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю.
Зрештою, зубні щітки загальною вартістю 50400 грн. у чоловіка вилучили.
"Митний Кодекс України (стаття 472) за недекларування товарів комерційного призначення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Матеріали справи передані на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.
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Загалом 161 кг зубних щіток, а саме 4800 штук, упакованих у 100 ящиків, намагався провезти «зеленим коридором» митного поста Ягодин громадянин України, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Він керував рейсовим автобусом «Варшава-Вінниця» і під час проведення митного контролю відмовився від письмового декларування товарів.
Мовляв, везе для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю.
Зрештою, зубні щітки загальною вартістю 50400 грн. у чоловіка вилучили.
"Митний Кодекс України (стаття 472) за недекларування товарів комерційного призначення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Матеріали справи передані на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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