Віз для себе: на «Ягодині» затримали водія з 5 тисячами зубних щіток

На посту Ягодин у водія рейсового автобуса вилучили партію незадекларованих зубних щіток.Загалом 161 кг зубних щіток, а саме 4800 штук, упакованих у 100 ящиків, намагався провезти «зеленим коридором» митного поста Ягодин громадянин України, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Він керував рейсовим автобусом «Варшава-Вінниця» і під час проведення митного контролю відмовився від письмового декларування товарів.Мовляв, везе для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю.Зрештою, зубні щітки загальною вартістю 50400 грн. у чоловіка вилучили."Митний Кодекс України (стаття 472) за недекларування товарів комерційного призначення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Матеріали справи передані на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.