Чудотворну ікону з мощами привезуть у луцькі лікарні
Сьогодні, 14:35
У храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона обласної клінічної лікарні розпочалася проща до ікони великомучениці Варвари з частинкою мощей, що з київського Феодосіївського монастиря.
Очолив богослужіння віце-канцлер та старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Із ним служили настоятель парафії протоієрей Назар Бабій, капелани медичних закладів.
Надалі служитимуть молебні у таких закладах:
7 листопада, 10.00 – Луцький клінічний пологовий будинок;
8 листопада, 10.30, 12.00 – станція швидкої медичної допомоги та Волинська обласна дитяча лікарня;
9 листопада, 10.00, 12.00 – госпіталь ІВВв; поліклініка № 3;
12 листопада, 10.00 – міська лікарня;
13 листопада, 11.00 – поліклініка № 2;
14 листопада, 9.30, 12.00 – поліклініка № 1 та психіатрична лікарня (с. Липини);
15 листопада, 10.00, 12.00 – Волинський тубдиспансер; Волинський онкодиспансер і хоспіс.
16 листопада, 8.30, 11.00 – військовий госпіталь, інфекційна лікарня.
19 листопада, 10.00 – Волинська обласна клінічна лікарня № 2 (с. Боголюби).
Довідково:
Надзвичайно багато чудес відбулось від святих животворящих мощей Вмц. Варвари і на українській землі. По-перше, той, хто отримував зцілення в більшості залишав це в таємниці і не записував, але зберігав це у своїй пам’яті, а по-друге, свята Варвара ще вважалась покровителькою від несподіваної смерті а також - від небезпек перед вогнем.
Перед чудотворчими мощами відправляли і панахиди, особливо урочистою була та, яка відправлялась 5 грудня (за старим стилем), тобто на 2-й день святкування пам’яті св. Вмц. Варвари, і в переддень свята на честь святителя Миколая Чудотворця.
Паломники ж постійно приносили в дар св. чудодійниці різні речі, або за вже отримане зцілення, згідно з обітницею яку вони їй давали, чи за ще хворі члени тіла свого.
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Очолив богослужіння віце-канцлер та старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Із ним служили настоятель парафії протоієрей Назар Бабій, капелани медичних закладів.
Надалі служитимуть молебні у таких закладах:
7 листопада, 10.00 – Луцький клінічний пологовий будинок;
8 листопада, 10.30, 12.00 – станція швидкої медичної допомоги та Волинська обласна дитяча лікарня;
9 листопада, 10.00, 12.00 – госпіталь ІВВв; поліклініка № 3;
12 листопада, 10.00 – міська лікарня;
13 листопада, 11.00 – поліклініка № 2;
14 листопада, 9.30, 12.00 – поліклініка № 1 та психіатрична лікарня (с. Липини);
15 листопада, 10.00, 12.00 – Волинський тубдиспансер; Волинський онкодиспансер і хоспіс.
16 листопада, 8.30, 11.00 – військовий госпіталь, інфекційна лікарня.
19 листопада, 10.00 – Волинська обласна клінічна лікарня № 2 (с. Боголюби).
Довідково:
Надзвичайно багато чудес відбулось від святих животворящих мощей Вмц. Варвари і на українській землі. По-перше, той, хто отримував зцілення в більшості залишав це в таємниці і не записував, але зберігав це у своїй пам’яті, а по-друге, свята Варвара ще вважалась покровителькою від несподіваної смерті а також - від небезпек перед вогнем.
Перед чудотворчими мощами відправляли і панахиди, особливо урочистою була та, яка відправлялась 5 грудня (за старим стилем), тобто на 2-й день святкування пам’яті св. Вмц. Варвари, і в переддень свята на честь святителя Миколая Чудотворця.
Паломники ж постійно приносили в дар св. чудодійниці різні речі, або за вже отримане зцілення, згідно з обітницею яку вони їй давали, чи за ще хворі члени тіла свого.
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