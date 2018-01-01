На округи без депутатів у Луцьку виділили понад мільйон гривень





У коментарі ІА "Андрій Покровський зазначив, що влада спрацювала не в повному обсязі та забезпечила лише половину з передбачених програмою 2,4 мільйона гривень.



"Виділення коштів з бюджету на ініціативи мешканців «округів без депутатів» – це ще один результат роботи команди Громадянського Руху «Свідомі». Ми досить довго відстоювали це питання і добре, що хоча б частина мешканців на цих округах зможе отримати гроші для своїх ідей", – сказав політик.



Для того, щоб програма була більш дієвою, обранець громади пообіцяв підготувати відповідні зміни.



"Насправді, звернень мешканців було дуже багато і в окремих округах довелось відмовляти через відсутність коштів. Проте, я завжди послідовний у своїх словах та діях, тому хочу щоб програму профінансували в повній мірі. Оскільки, 2018-й рік закінчуєть і часу для реалізації зазначеного недостатньо, я напрацюю зміни до Програми, для того, щоб більша кількість мешканців мала можливість нею скористатися», – резюмував він.



Юрист, координатор проекту "Округи без депутатів" в ГР "Свідомі" Валентин Хаймик також зазначив, що вони добиватимуться, аби фінансування відбувался у повному обсязі.



"Сподіваюсь, що фінансування програми для підтримки ініціатив мешканців в наступному році буде здійснене в повній мірі, адже кількість заяв підтвердила актуальність проблеми округів без депутатів . Ми також будемо працювати над тим, аби міська рада не затягувала розгляд звернень, оскільки такі випадки були неодноразовими і частину ініціатив було відхилено у зв’язку з обмеженістю часу для реалізації в цьому році", – зауважив він.



Нагадаємо, в округах, які не мають депутатів, ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків, ніж на територіях, які забезпечені представництвом у міській раді. Таких округів в обласном центрі Волині – 12. А це: майже 44 тисячі виборців.



Окрім цього, така ж проблема існує і в Києві. Відповідно до дослідження, в столиці України,округи, які мають депутатів, в середньому ремонтують вдвічі більше прибудинкових територій у своїх районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На минулій сесії Луцької міської ради, яка відбулася 31 жовтня, виділили 1 мільйон 120 тисяч гривень на фінансування "Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки".У коментарі ІА " Конкурент ", автор програми, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської радизазначив, що влада спрацювала не в повному обсязі та забезпечила лише половину з передбачених програмою 2,4 мільйона гривень."Виділення коштів з бюджету на ініціативи мешканців «округів без депутатів» – це ще один результат роботи команди Громадянського Руху «Свідомі». Ми досить довго відстоювали це питання і добре, що хоча б частина мешканців на цих округах зможе отримати гроші для своїх ідей", – сказав політик.Для того, щоб програма була більш дієвою, обранець громади пообіцяв підготувати відповідні зміни."Насправді, звернень мешканців було дуже багато і в окремих округах довелось відмовляти через відсутність коштів. Проте, я завжди послідовний у своїх словах та діях, тому хочу щоб програму профінансували в повній мірі. Оскільки, 2018-й рік закінчуєть і часу для реалізації зазначеного недостатньо, я напрацюю зміни до Програми, для того, щоб більша кількість мешканців мала можливість нею скористатися», – резюмував він.Юрист, координатор проекту "Округи без депутатів" в ГР "Свідомі"також зазначив, що вони добиватимуться, аби фінансування відбувался у повному обсязі."Сподіваюсь, що фінансування програми для підтримки ініціатив мешканців в наступному році буде здійснене в повній мірі, адже кількість заяв підтвердила актуальність проблеми округів без депутатів . Ми також будемо працювати над тим, аби міська рада не затягувала розгляд звернень, оскільки такі випадки були неодноразовими і частину ініціатив було відхилено у зв’язку з обмеженістю часу для реалізації в цьому році", – зауважив він.Нагадаємо, в округах, які не мають депутатів, ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків, ніж на територіях, які забезпечені представництвом у міській раді. Таких округів в обласном центрі Волині – 12. А це: майже 44 тисячі виборців.Окрім цього, така ж проблема існує і в Києві. Відповідно до дослідження, в столиці України,округи, які мають депутатів, в середньому ремонтують вдвічі більше прибудинкових територій у своїх районах.

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