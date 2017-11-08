Пішли на поступки власникам євроавто: озвучили кардинальні рішення





Про це заявила глава профільного комітету, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна, - пише



За словами одного з авторів законопроектів, під час обговорення було прийняте рішення простимулювати українців якнайшвидше зайнятися розмитненням автомобілів.



"Перші 60 днів для ставок податку буде використовуватися коефіцієнт 0,5. Це означає, якщо людина дійсно хоче зробити всі платежі, то вона матиме можливість заплатити половину ставки. Я не знаю, який можна надати ще варіант, щоб усі були задоволені. На засіданні комітету зрозуміли, це найбільше, що можна було зробити... Третій місяць — коефіцієнт 0,75, а у нас всього період, як пам'ятаємо, 180 днів. Наступні 90 днів розмитнення буде за тією старою ставкою, але без штрафних санкцій", — пояснила Южаніна.



Якщо ж автолюбитель не пройшов процес розмитнення свого авто за 180 днів, тоді щодо нього будуть застосовані ті штрафи, які прописані в редакції законопроекту.



Нагадаємо, тим, хто привіз в Україну автомобіль на єврономерах і передав його у треті руки, загрожує штраф в розмірі 8,5 тис. грн. Якщо автолюбитель не пройшов реєстрацію вчасно, а запізнився на місяць — штраф 85 тис. грн, більше місяця — 170 тис. грн. Причому штрафи доведеться платити і водіям, які сіли за кермо неоформленої машини. Штраф — до 17 тис. грн, або позбавлення прав на рік.



Також нардеп запевнила, профільний комітет регулярно консультується з Кабінетом міністрів, а також податковою службою для запобігання проблемам під час розмитнення авто.



"Думаю, всі охочі зможуть пройти процес розмитнення. Більше того, ми працюємо з податковою службою та Міністерством фінансів, щоб розмитнення проходило згідно з побажаннями, які були висловлені у поправках народних депутатів", — сказала Южаніна, а також додала, що порядок оформлення авто буде розроблений у Кабміні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет з питань податкової політики запропонував удвічі зменшити податок для автомобілів, які будуть розмитнені в Україні протягом 60 днів після прийняття законів про "єврономери".Про це заявила глава профільного комітету, народний депутат від Блоку, - пише Обозреватель За словами одного з авторів законопроектів, під час обговорення було прийняте рішення простимулювати українців якнайшвидше зайнятися розмитненням автомобілів."Перші 60 днів для ставок податку буде використовуватися коефіцієнт 0,5. Це означає, якщо людина дійсно хоче зробити всі платежі, то вона матиме можливість заплатити половину ставки. Я не знаю, який можна надати ще варіант, щоб усі були задоволені. На засіданні комітету зрозуміли, це найбільше, що можна було зробити... Третій місяць — коефіцієнт 0,75, а у нас всього період, як пам'ятаємо, 180 днів. Наступні 90 днів розмитнення буде за тією старою ставкою, але без штрафних санкцій", — пояснила Южаніна.Якщо ж автолюбитель не пройшов процес розмитнення свого авто за 180 днів, тоді щодо нього будуть застосовані ті штрафи, які прописані в редакції законопроекту.Нагадаємо, тим, хто привіз в Україну автомобіль на єврономерах і передав його у треті руки, загрожує штраф в розмірі 8,5 тис. грн. Якщо автолюбитель не пройшов реєстрацію вчасно, а запізнився на місяць — штраф 85 тис. грн, більше місяця — 170 тис. грн. Причому штрафи доведеться платити і водіям, які сіли за кермо неоформленої машини. Штраф — до 17 тис. грн, або позбавлення прав на рік.Також нардеп запевнила, профільний комітет регулярно консультується з Кабінетом міністрів, а також податковою службою для запобігання проблемам під час розмитнення авто."Думаю, всі охочі зможуть пройти процес розмитнення. Більше того, ми працюємо з податковою службою та Міністерством фінансів, щоб розмитнення проходило згідно з побажаннями, які були висловлені у поправках народних депутатів", — сказала Южаніна, а також додала, що порядок оформлення авто буде розроблений у Кабміні.

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