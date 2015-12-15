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Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів

Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські шахтарі на чолі з Олександром Савченком мають намір організувати зустріч з прем’єр-міністром і міністром енергетики та вугільної промисловості, аби ті посприяли вирішенню питань гірників.

Відповідне рішення прийняли у середу, 7 листопада під час мітингу гірників під стінами Волинської обласної адміністрації.

Нагадаємо, що волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька, де вимагали погасити заборгованості у зарплаті, а також добитися фінансування на добудову шахти № 10 «Нововолинська».

Як розповів бригадир слюсарів підйому шахти №10 В’ячеслав Спиридонов, наразі шахтарі досі не отримали зарплати за серпень, вересень та жовтень. Така ситуація змушує працівників звільнятися та шукати заробітку у сусідній Польщі. Також досі не вирішене питання з добудовою шахти, адже грошей на це не виділяють. Разом з тим хода у Луцьку була актом солідарності з рештою українських гірників, які мають аналогічні проблеми.

Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів


«Одна з головних вимог – це погашення заборгованості по заробітній платі за три місяці. Це – серпень, вересень, жовтень. Ще одна причина – відсутність фінансування на добудову шахти №10 «Нововолинська». Тобто воно є у розмірі 25 мільйонів, цих грошей навіть не вистачить на те, аби утримувати шахту у безаварійному стані.

І третє – ми підтримуємо гірників по всій Україні. Це львівські гірники, донецькі, луганські, криворізькі сталевари. Ми приєднуємося до них, щоб вони знали, що вони є не одні. Ми їздили в Київ у Верховну раду. Нас там не почули, потім була хода з шахти до міста Нововолинська. Але ми не припиняємо дії, ми будемо продовжувати, поки шахту не добудують», – зазначив В’ячеслав Спиридонов.

Шахтарі також зауважили, що попри всі звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, питання і досі не вирішенні. Відтак, вони прийшли до Волинської обласної державної адміністрації, аби керівники області долучилися до вимог гірників.

Радник голови ОДА Олександр Киричук зауважив, що обласна адміністрація також неодноразово зверталася до Києва з проханням вирішити проблеми волинських шахтарів. Проте наразі готова спільно з гірниками відстоювати їхні інтереси.

Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів


Під час зустрічі шахтарі та представники адміністрації ухвалили протокол, де вирішили влаштувати зустріч з Гройсманом та Насаликом у місті Києві. Туди гірники мають намір поїхати на чолі з головою Волинської ОДА Олександром Савченком та депутатами облради. Дату зустрічі Олександр Савченко має узгодити протягом трьох тижнів.

Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів
Волинські гірники та обласна адміністрація поїдуть до Києва вимагати оплату боргів

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Теги: гірники, протест, заборгованість, ОДА
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