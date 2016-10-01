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Пам'ять загиблих в’язнів луцької тюрми вшанують молитвою

Пам'ять загиблих в’язнів луцької тюрми вшанують молитвою
У Луцьку проведуть молитву за загиблими в’язнями луцької тюрми.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

8 листопада, в день вшанування великомученика Димитрія Солунського, у храмі Новомучеників та сповідників XX століття Замкового Свято-Архангельського монастиря відбудеться Божественна Літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Богослужіння розпочнеться о 9.00.

Оскільки Димитрій Солунський вважається покровителем військової справи та лицарства, на службі молитимуться по загиблих воїнах та розстріляних в’язнях колишньої луцької тюрми, яка знаходилася на місці обителі.

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Теги: церква, молитва
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