Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО

До спеціалістів вибухотехнічного відділу поліції Волинської області завітали учні Луцького НВК № 26.7 листопада поліцейські розповіли школярам про діяльність підрозділу, ознайомили дітей із правилами поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили у прес-службі волинської поліції.Вибухотехніки на чолі із керівником відділупродемонстрували школярам експозицію макетів зброї, вибухівки, а також пристрої для знищення вибухових речовин й металошукачі.Діти дізналися про те, за допомогою якого обладнання фахівці займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.Підлітки мали можливість побачити найпоширеніші зразки боєприпасів і вибухових речовин. Співробітники відділу пояснили учням принципи їх дії та фактори ураження, детально розповіли про заходи безпеки.«Це не перша наша зустріч із учнями та студентами місцевих навчальних закладів. Плануємо й надалі проводити такі заходи. Важливо вберегти дітей від небезпеки, повязаної з поводженням із вибухонебезпечними предметами і речовинами», – зазначив Ігор Заболотний, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.Поліцейські нагадали школярам, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно звертатися до поліції за номером телефону 102.