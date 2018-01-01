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Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО

Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
До спеціалістів вибухотехнічного відділу поліції Волинської області завітали учні Луцького НВК № 26.

7 листопада поліцейські розповіли школярам про діяльність підрозділу, ознайомили дітей із правилами поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили у прес-службі волинської поліції.

Вибухотехніки на чолі із керівником відділу Ігорем Заболотним продемонстрували школярам експозицію макетів зброї, вибухівки, а також пристрої для знищення вибухових речовин й металошукачі.

Діти дізналися про те, за допомогою якого обладнання фахівці займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Підлітки мали можливість побачити найпоширеніші зразки боєприпасів і вибухових речовин. Співробітники відділу пояснили учням принципи їх дії та фактори ураження, детально розповіли про заходи безпеки.

«Це не перша наша зустріч із учнями та студентами місцевих навчальних закладів. Плануємо й надалі проводити такі заходи. Важливо вберегти дітей від небезпеки, повязаної з поводженням із вибухонебезпечними предметами і речовинами», – зазначив Ігор Заболотний, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Поліцейські нагадали школярам, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно звертатися до поліції за номером телефону 102.

Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО

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Теги: поліція, діти
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