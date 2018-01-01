Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Сьогодні, 17:33
До спеціалістів вибухотехнічного відділу поліції Волинської області завітали учні Луцького НВК № 26.
7 листопада поліцейські розповіли школярам про діяльність підрозділу, ознайомили дітей із правилами поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили у прес-службі волинської поліції.
Вибухотехніки на чолі із керівником відділу Ігорем Заболотним продемонстрували школярам експозицію макетів зброї, вибухівки, а також пристрої для знищення вибухових речовин й металошукачі.
Діти дізналися про те, за допомогою якого обладнання фахівці займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
Підлітки мали можливість побачити найпоширеніші зразки боєприпасів і вибухових речовин. Співробітники відділу пояснили учням принципи їх дії та фактори ураження, детально розповіли про заходи безпеки.
«Це не перша наша зустріч із учнями та студентами місцевих навчальних закладів. Плануємо й надалі проводити такі заходи. Важливо вберегти дітей від небезпеки, повязаної з поводженням із вибухонебезпечними предметами і речовинами», – зазначив Ігор Заболотний, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Поліцейські нагадали школярам, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно звертатися до поліції за номером телефону 102.
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7 листопада поліцейські розповіли школярам про діяльність підрозділу, ознайомили дітей із правилами поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили у прес-службі волинської поліції.
Вибухотехніки на чолі із керівником відділу Ігорем Заболотним продемонстрували школярам експозицію макетів зброї, вибухівки, а також пристрої для знищення вибухових речовин й металошукачі.
Діти дізналися про те, за допомогою якого обладнання фахівці займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
Підлітки мали можливість побачити найпоширеніші зразки боєприпасів і вибухових речовин. Співробітники відділу пояснили учням принципи їх дії та фактори ураження, детально розповіли про заходи безпеки.
«Це не перша наша зустріч із учнями та студентами місцевих навчальних закладів. Плануємо й надалі проводити такі заходи. Важливо вберегти дітей від небезпеки, повязаної з поводженням із вибухонебезпечними предметами і речовинами», – зазначив Ігор Заболотний, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Поліцейські нагадали школярам, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно звертатися до поліції за номером телефону 102.
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