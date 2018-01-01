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Волонтери просять здійснити мрію доньки волинського Героя

Волонтери просять здійснити мрію доньки волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже невдовзі 6-ий день народження відзначить Вікторія, донька полеглого за Україну Героя Герасимика Дмитра Миколайовича. Дмитро був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Савур-могилу, на блокпосту отримав поранення у плече і тут же був прооперований у польовому шпиталі. По дорозі до Дніпровського госпіталю автобус з пораненими був обстріляний.

Внаслідок цього обстрілу Дмитро отримав іще одне поранення в голову, після 5-ти днів перебування у стані коми і невдалої спроби лікарів дістати кулю, він помер, так і не прийшовши до тями. Йому було лише 26. Свою молодшу донечку Злату він бачив єдиний раз, після пологів, коли взяв короткотермінову відпустку, і одразу після хрестин повернувся в зону АТО. Віці на той час не було ще й двох рочків.

Зараз Вікторія відвідує старшу групу дитячого садочка у своєму селі. Дівчинка є дуже товариською, тому має безліч друзів і серед своїх сусідів, і у своїй групі. З величезним задоволенням тягнеться до знань, дуже вже хоче до школи. Віці дуже подобається англійська мова, вдома з мультфільмів уже вивчає деякі слова, поступово запам’ятовує і українські букви. Хоча читання книг її не дуже приваблює. Вікторія дуже артистична і захоплюється танцями, вчить на пам’ять вірші. А ще їй подобається малювати, але тільки фарбами, як справжня художниця.

Дівчинка дуже любить проводити час у колі своїх друзів. А ще на подвір’ї у Вікторії є власні гірки та пісочниця. Тут вона почувається повноправною господинею і усім діткам розповідає, як правильно спускатись, щоб нічого не зламати, та забороняє розсипати пісок (бо ж більше тоді не привезуть). Дуже любить кататися на велосипеді, мріє про самокат.

Наша іменинниця, як і більшість дівчат її віку, любить дивитись мультфільми. Серед найулюбленіших – мультик про Софію Прекрасну та лікаря Плюшеву. Тому не дивно, що у виборі майбутньої професії Вікторія не сумнівається вже зараз – вона обов’язково стане лікарем та рятуватиме чиїсь життя. Благо подарунковий набір лікаря дівчинка отримала минулого року від Святого Миколая за гарну поведінку. Тож тепер вона залюбки лікує усіх, а коли мама плаче чи просто сумує, то Вікторія відразу біжить до неї зі словами: “Мамо, не плач, я буду лікувати тебе!”.

Наша іменинниця безмежно любить тварин. Зараз удома має папугу Сніжка, якого отримала у подарунок, тому дуже бережно до нього відноситься, сама доглядає за ним, чистить клітку та годує. В домі живе ще й котик Батерс.

Хоч Віка і танцює під багатьох сучасних співаків, та її фаворитом є колоритний Дзідзьо. Його і мріє колись побачити наша іменинниця.

За кордоном Вікторії бувати ще не доводилось. Дуже їй хочеться побачити тепле море. Та й по Україні вона не дуже подорожувала. Єдиний раз відпочивала з мамою та сестричкою у таборі на Закарпатті та їздила на Світязь зі знайомими.

Удома Віка вже має певні обов’язки, за виконанням яких ретельно слідкує. Зокрема прибирає за собою іграшки, ні в якому разі не пропустить чищення зубів уранці і ввечері, допомагає застилати ліжко (правда, лише мамине), допомагає садити городину та перебирати картоплю. Але найбільше любить дівчинка щось пекти чи готувати їсти, ліпити вареники та узагалі усе, що пов’язане з тістом.

Мама Наталія свій матеріальний стан характеризує як задовільний. Існує потреба в одязі та взутті для дівчаток, так, як у цьому віці вони дуже швидко ростуть. Також не проти листування та привітань для своєї донечки, тому надала адресу у приват для усіх бажаючих її привітати.

Ось коротко історія життя, переживань та захоплень іще однієї дитини Небесного Легіону. Особливих розваг у селі немає і Вікторії не часто випадає можливість десь побувати.

Інформація для благодійників: Герасимик Вікторія. Невдовзі 6 років (14.11.2012). Камінь-Каширський р-н. Зріст: 128; Розмір взуття: 30.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Волонтери просять здійснити мрію доньки волинського Героя

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Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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