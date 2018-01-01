Волонтери просять здійснити мрію доньки волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже невдовзі 6-ий день народження відзначить, донька полеглого за Україну Героя. Дмитро був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Савур-могилу, на блокпосту отримав поранення у плече і тут же був прооперований у польовому шпиталі. По дорозі до Дніпровського госпіталю автобус з пораненими був обстріляний.Внаслідок цього обстрілу Дмитро отримав іще одне поранення в голову, після 5-ти днів перебування у стані коми і невдалої спроби лікарів дістати кулю, він помер, так і не прийшовши до тями. Йому було лише 26. Свою молодшу донечку Злату він бачив єдиний раз, після пологів, коли взяв короткотермінову відпустку, і одразу після хрестин повернувся в зону АТО. Віці на той час не було ще й двох рочків.Зараз Вікторія відвідує старшу групу дитячого садочка у своєму селі. Дівчинка є дуже товариською, тому має безліч друзів і серед своїх сусідів, і у своїй групі. З величезним задоволенням тягнеться до знань, дуже вже хоче до школи. Віці дуже подобається англійська мова, вдома з мультфільмів уже вивчає деякі слова, поступово запам’ятовує і українські букви. Хоча читання книг її не дуже приваблює. Вікторія дуже артистична і захоплюється танцями, вчить на пам’ять вірші. А ще їй подобається малювати, але тільки фарбами, як справжня художниця.Дівчинка дуже любить проводити час у колі своїх друзів. А ще на подвір’ї у Вікторії є власні гірки та пісочниця. Тут вона почувається повноправною господинею і усім діткам розповідає, як правильно спускатись, щоб нічого не зламати, та забороняє розсипати пісок (бо ж більше тоді не привезуть). Дуже любить кататися на велосипеді, мріє про самокат.Наша іменинниця, як і більшість дівчат її віку, любить дивитись мультфільми. Серед найулюбленіших – мультик про Софію Прекрасну та лікаря Плюшеву. Тому не дивно, що у виборі майбутньої професії Вікторія не сумнівається вже зараз – вона обов’язково стане лікарем та рятуватиме чиїсь життя. Благо подарунковий набір лікаря дівчинка отримала минулого року від Святого Миколая за гарну поведінку. Тож тепер вона залюбки лікує усіх, а коли мама плаче чи просто сумує, то Вікторія відразу біжить до неї зі словами: “Мамо, не плач, я буду лікувати тебе!”.Наша іменинниця безмежно любить тварин. Зараз удома має папугу Сніжка, якого отримала у подарунок, тому дуже бережно до нього відноситься, сама доглядає за ним, чистить клітку та годує. В домі живе ще й котик Батерс.Хоч Віка і танцює під багатьох сучасних співаків, та її фаворитом є колоритний Дзідзьо. Його і мріє колись побачити наша іменинниця.За кордоном Вікторії бувати ще не доводилось. Дуже їй хочеться побачити тепле море. Та й по Україні вона не дуже подорожувала. Єдиний раз відпочивала з мамою та сестричкою у таборі на Закарпатті та їздила на Світязь зі знайомими.Удома Віка вже має певні обов’язки, за виконанням яких ретельно слідкує. Зокрема прибирає за собою іграшки, ні в якому разі не пропустить чищення зубів уранці і ввечері, допомагає застилати ліжко (правда, лише мамине), допомагає садити городину та перебирати картоплю. Але найбільше любить дівчинка щось пекти чи готувати їсти, ліпити вареники та узагалі усе, що пов’язане з тістом.Мама Наталія свій матеріальний стан характеризує як задовільний. Існує потреба в одязі та взутті для дівчаток, так, як у цьому віці вони дуже швидко ростуть. Також не проти листування та привітань для своєї донечки, тому надала адресу у приват для усіх бажаючих її привітати.Ось коротко історія життя, переживань та захоплень іще однієї дитини Небесного Легіону. Особливих розваг у селі немає і Вікторії не часто випадає можливість десь побувати.Невдовзі 6 років (14.11.2012). Камінь-Каширський р-н. Зріст: 128; Розмір взуття: 30.