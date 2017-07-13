Нардеп з Волині прокоментував створення комісії з розслідування смерті Гандзюк





Постанову 9362 підтримали 259 народних обранців у вівторок, 6 листопада, - пише



Народний депутат Ігор Лапін, який також голосував за створення ТСК, прокоментував в ефірі телеканалу Еспресо ТВ створення Тимчасової комісії.



«На жаль, до сьогодні не маємо закону про тимчасово-слідчу комісію, а отже сама роль і функції ТСК – констатувати факти, які стали відомі в наслідок розслідування. Висновки ТСК не мають великих важелів для вирішення тих чи інших проблем», – сказав Ігор Лапін.



Він також додав, що на сьогодні багато політиків, які «дуже стурбовані» смертю Катерини Гандзюк, проте вони ніяк не цікавились її станом здоров’я, коли активістка лікувалась після нападу.



«Я вважаю, що поліція спрацювала на відмінно. З другого розу. Чому не спрацювали так з першого разу – потрібно розбиратись і притягнути їх до відповідальності», – підсумував Лапін.



Нагадаємо, відома в Херсоні активістка, волонтер, співробітниця міської ради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою, померла 4 листопада в лікарні. Жінці було 33 роки.



Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки і частково втратила зір. Гандзюк перенесла більше 10 операцій. З 1 серпня вона перебувала в опіковому центрі Києва.



В організації замаху на Гандзюк підозрюють п’ятьох осіб, усіх затримали.



4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на умисне вбивство — за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 КК “Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, на замовлення; скоєне за попередньою змовою групою осіб”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати створили тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.Постанову 9362 підтримали 259 народних обранців у вівторок, 6 листопада, - пише Вар Народний депутат, який також голосував за створення ТСК, прокоментував в ефірі телеканалу Еспресо ТВ створення Тимчасової комісії.«На жаль, до сьогодні не маємо закону про тимчасово-слідчу комісію, а отже сама роль і функції ТСК – констатувати факти, які стали відомі в наслідок розслідування. Висновки ТСК не мають великих важелів для вирішення тих чи інших проблем», – сказав Ігор Лапін.Він також додав, що на сьогодні багато політиків, які «дуже стурбовані» смертю Катерини Гандзюк, проте вони ніяк не цікавились її станом здоров’я, коли активістка лікувалась після нападу.«Я вважаю, що поліція спрацювала на відмінно. З другого розу. Чому не спрацювали так з першого разу – потрібно розбиратись і притягнути їх до відповідальності», – підсумував Лапін.Нагадаємо, відома в Херсоні активістка, волонтер, співробітниця міської ради, яку влітку облили сірчаною кислотою, померла 4 листопада в лікарні. Жінці було 33 роки.Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки і частково втратила зір. Гандзюк перенесла більше 10 операцій. З 1 серпня вона перебувала в опіковому центрі Києва.В організації замаху на Гандзюк підозрюють п’ятьох осіб, усіх затримали.4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на умисне вбивство — за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 КК “Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, на замовлення; скоєне за попередньою змовою групою осіб”.

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