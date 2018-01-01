У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*
Сьогодні, 16:36
Вже сьогодні, 7 листопада, на 1-му поверсі розважального центру «Промінь» відкрили нову авторську кав’ярню «Red».
Тут готують смачну і у порівнянні з іншими закладами, недорогу каву. Окрім того є чай та корисні снеки.
Вже за кілька днів з’являться авторські десерти, з якими можна буде зайти в кінозал і смакувати під час фільму.
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Тут готують смачну і у порівнянні з іншими закладами, недорогу каву. Окрім того є чай та корисні снеки.
Вже за кілька днів з’являться авторські десерти, з якими можна буде зайти в кінозал і смакувати під час фільму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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