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У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*

У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*
Вже сьогодні, 7 листопада, на 1-му поверсі розважального центру «Промінь» відкрили нову авторську кав’ярню «Red».

Тут готують смачну і у порівнянні з іншими закладами, недорогу каву. Окрім того є чай та корисні снеки.

Вже за кілька днів з’являться авторські десерти, з якими можна буде зайти в кінозал і смакувати під час фільму.
У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*
У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*
У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*
У «Промені» відкрили нову кав’ярню. ФОТО*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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