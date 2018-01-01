У волинського фермера розстріляли коней. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:37
На Волині у фермера застрелили двох коней.
Інцидент трапився у ніч на 5 листопада поблизу урочища Германівка, Ківерцівського району, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Абулфат Худієв – азербайджанець, який переїхав в Україну досить давно, а фермерством займається уже третій рік. Чоловік вигодовує стадо м’ясної породи корів сучасним безприв’язним способом. Худоба постійно випасається на вулиці, навіть уночі.
Чоловік розповідає, що два місяці тому у нього зарізали корову, а тушку забрали.
Пропажу коней помітили пастухи, які згодом знайшли їх вбитими за 1,5 кілометри від пасовища, у лісі дорогою до Тростянця.
Фермер написав заяву до правоохоронних органів. Ветеринари на місці події зробили розтин і знайшли лише одну кулю. Нині у поліції працюють з доказами.
Детальніше у сюжеті:
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Інцидент трапився у ніч на 5 листопада поблизу урочища Германівка, Ківерцівського району, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Абулфат Худієв – азербайджанець, який переїхав в Україну досить давно, а фермерством займається уже третій рік. Чоловік вигодовує стадо м’ясної породи корів сучасним безприв’язним способом. Худоба постійно випасається на вулиці, навіть уночі.
Чоловік розповідає, що два місяці тому у нього зарізали корову, а тушку забрали.
Пропажу коней помітили пастухи, які згодом знайшли їх вбитими за 1,5 кілометри від пасовища, у лісі дорогою до Тростянця.
Фермер написав заяву до правоохоронних органів. Ветеринари на місці події зробили розтин і знайшли лише одну кулю. Нині у поліції працюють з доказами.
Детальніше у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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