У волинського фермера розстріляли коней. ВІДЕО 18+





Інцидент трапився у ніч на 5 листопада поблизу урочища Германівка, Ківерцівського району, - йдеться у сюжеті



Абулфат Худієв – азербайджанець, який переїхав в Україну досить давно, а фермерством займається уже третій рік. Чоловік вигодовує стадо м’ясної породи корів сучасним безприв’язним способом. Худоба постійно випасається на вулиці, навіть уночі.



Чоловік розповідає, що два місяці тому у нього зарізали корову, а тушку забрали.



Пропажу коней помітили пастухи, які згодом знайшли їх вбитими за 1,5 кілометри від пасовища, у лісі дорогою до Тростянця.



Фермер написав заяву до правоохоронних органів. Ветеринари на місці події зробили розтин і знайшли лише одну кулю. Нині у поліції працюють з доказами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у фермера застрелили двох коней.Інцидент трапився у ніч на 5 листопада поблизу урочища Германівка, Ківерцівського району, - йдеться у сюжеті 12 каналу – азербайджанець, який переїхав в Україну досить давно, а фермерством займається уже третій рік. Чоловік вигодовує стадо м’ясної породи корів сучасним безприв’язним способом. Худоба постійно випасається на вулиці, навіть уночі.Чоловік розповідає, що два місяці тому у нього зарізали корову, а тушку забрали.Пропажу коней помітили пастухи, які згодом знайшли їх вбитими за 1,5 кілометри від пасовища, у лісі дорогою до Тростянця.Фермер написав заяву до правоохоронних органів. Ветеринари на місці події зробили розтин і знайшли лише одну кулю. Нині у поліції працюють з доказами.Детальніше у сюжеті:

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