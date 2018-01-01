Яким буде караоке у «Промені»*





Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.



Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та гурт «Lori».

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Все це на 3-му поверсі у «George's Club».



16 листопада, 20:00.



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