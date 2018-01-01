Яким буде караоке у «Промені»*
Сьогодні, 17:46
Вже 16 листопада о 20:00 на 3-му поверсі Промені у «George’s Club» відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке.
Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.
Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та гурт «Lori».
⠀
Все це на 3-му поверсі у «George's Club».
16 листопада, 20:00.
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Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.
Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та гурт «Lori».
⠀
Все це на 3-му поверсі у «George's Club».
16 листопада, 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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