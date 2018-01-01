Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера»

Поезія, проза, презентації, лекції, дискусії, виставки, екскурсії, музика та театр. Це далеко не повний перелік форм, які пропонує новий Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», що відбудеться у Луцьку вже 16-18 листопада.Літературу чотирьох країн – Латвії, Польщі, Білорусі та України – презентують протягом трьох насичених фестивальних днів.Організатори оприлюднили програму заходів, у якій кожен знайде щось для себе. Фестиваль у Луцьку особливий, адже попри визначену «літературність» поєднує у собі різні види мистецтва і пропонує не просто почитати, а побачити тексти у кольорі, відчути їх на дотик, познайомитися з авторами, музикантами, Луцьком та цілим світом у камерній осінній атмосфері маленького периферійного містечка.Програма фестивалю складається із презентацій літературних новинок, поетичних читань, лекцій та дискусій. Новинкою є також дитяча сцена.Всі заходи зосереджені в центрі міста, і перехід між локаціями займе не більше 10 хвилин. Упродовж фестивалю на основних локаціях триватиме книжковий ярмарок, де можна буде придбати новинки українських видавництв.19:30 - Слем. Павло Коробчук vs Артем Полежака (Вхід вільний)Місце: Pub OldSkull (вул. Лесі Українки, 52)10:00 - Офіційне відкриття фестивалю.Місце: Культурний центр Passage Interdit (вул. Набережна, 42)12:00-12:50 - Поет у малому центрі світу: розмова Кшиштофа Чижевського та Олександра Бойченка.Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)13:00-13:50 – «Прип'ятський андеграунд» та повість «Чормет»: зустріч з Маркіяном Камишем.Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)14:00-14:50 – Публічна лекція «Сто років самотності латвійської поезії: від Райніса й до наших днів»Лектори: Юрко Садловський та Юрій ЗавадськийМісце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)15:00-16:20 - Презентація роману Макса Кідрука «ДЕ НЕМАЄ БОГА».Фінал туру #101містоДНБМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)16:30-17:10 - Виставка віршів-плакатів за мотивами творчості Вальжини Морт.Модераторка: Ірина Загладько.Частування вином учасників та гостей фестивалю.Місце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки, 24а)17:20-18:20 - Презентація збірки есеїв Олександра Бойченка «Країна за Збручем».Модератор: Андрій ЛюбкаМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)19:00-20:20 - Вистава «Емі Вайнхауз. Тіло та душа».Учасники: Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun.Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)20:40-21:40 - Музичний вечір Христини ХалімоновоїМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)10:00-11:00 - Ранкова прогулянка з Олександром Котисом. «10 неймовірних фактів про Луцьк. Місто за останні 100 років»Збір біля Палацу культури (вул. Богдана Хмельницького, 1)11:30-12:20 - Ігор Логвінов: літературний ринок Білорусі (реалії сьогодення).Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)12:30 - 13:20 - Презентація книги Надії Гуменюк «Дожити до весни».Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)13:30-14:20 - Поетичні читання Маріса Салейса.Модератор: Юрко СадловськийМісце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)14:40-15:40 – Розмова з Оксаною Забужко.Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)15:50-17:10 - Поетичний вечір «Читання за кавою». Нагородження переможців конкурсу «Ліхтар»Учасники: Заза Пауалішвілі, Юрій Завадський, Анна Луцюк, Галина Яструбецька, Олена Пашук, Рту, Ірина Загладько, Олександра Комісарова, Теодот Кирста, Надія Касянчук, Юлія Гаврилюк.Місце: Kava Avenue (вул. Винниченка, 25)17:20-18:20 – «В саду зізнань»: музично-поетичний пеформанс за віршами Мар'яни СавкиМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)18:40-19:40 - Зустріч із Віолеттою Ґжеґожевською.Модератор: Олександр Бойченко.Перекладач: Андрій ЛюбкаМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)19:50-20:50 - Музично-поетичний вечір Уладзя ЛянкевичаМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)21:00-22:00 - Презентація роману Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан».Модератор: Макс КідрукМісце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)На дитячій сцені виступатимуть Сашко Дерманський та Ореста Осійчук. Також на наймолодших учасників «Фронтери» чекають цікаві забави та літературні квести від організаторів. Програму дитячої сцени чекайте незабаром.