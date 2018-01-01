За підробку медичної довідки судили волинянина

Волинянина покарали за підроблену медичну довідку.Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним мешканцем Іваничівського району пособництва в підробленні медичної довідки та використання такого документа, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.На початку травня 2018 року чоловік, не бажаючи особисто проходити медичний огляд, надав ксерокопії свого паспорта та посвідчення водія громадянину, який пообіцяв йому виготовити медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами, видану начебто Нововолинською центральною міською лікарнею, необхідну для влаштування на роботу водієм на одне з підприємств шахтарського міста.Невдовзі, отримавши таку довідку, він надав документ голові комісії з профоглядів у лікарні, яка засвідчила, що довідка підроблена, адже на ній був відтиск печатки з її прізвищем, нанесений не її печаткою, та стояв нібито її підпис, який лише віддалено нагадує справжній.Підтвердили факт підроблення довідки й експерти.Відтак вироком Нововолинського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, й призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.Матеріали щодо особи, яка виготовила підроблену довідку, виділено в окреме провадження.