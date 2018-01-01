У кінотеатрі «Premier City» аж 5 прем'єрних кінострічок*





Фільм «Дівчина у павутині», 16+

Жанр: кримінал, драма, трилер

До дівчини-хакера на ім’я Лізбет Саландер звертається по допомогу її хлопець Мікаель Блюмквіст. Він журналіст і йому потрібна інформація про декого з його колег. Разом вони опиняються вплутані у таємниці кіберзлочинців, шпигунів та корумпованих посадовців.

Квитки тут:



Фільм «Оверлорд», 18+

Жанр: трилер, фантастика

Події розгортаються у роки Другої світової війни. Наближається висадка союзних військ у Нормандії. Щоб зробити операцію безпечнішою, у тил ворога проникає група диверсантів, яка має знищити радіомачти супротивника. У невеличкому поселенні солдати натикаються на секретні лабораторії, де нацисти проводили жахливі досліди над людьми. Плоди цих дослідів – надзвичайно сильні та витривалі істоти, яких вже складно назвати людьми – вийшли з під контролю. Тепер у кожного з солдатів цієї війни з’явився ще один супротивник – набагато жорстокіший і непередбачуваний.

Квитки тут:



Фільм «Дике поле», 16+

Жанр: екшн, пригоди, за книгою

Хлопець Герман повертається до рідного міста Старобільська аби навідати брата. Та місто зустрічає його вороже – брат зник, а на заправці на околиці міста, якою він володіє, прагнуть господарювати місцеві мафіозі. Давні друзі Германа займаються зовсім не тими справами, які він очікував побачити. Тепер треба вирішити чи залишатися у місті надовго та займатися справами брата, чи повернутися додому і не перейматися побаченим.

Квитки тут:



Фільм «Холодна війна», 16+

Жанр: мелодрама, драма, музика

Повоєнні роки. Співачка Зула та композитор Віктор закохуються одне в одного. На перший погляд може здатися, що вони стануть ідеальною парою. Але реалії часу вимагають від них зовсім іншого. Спливають роки. У них дуже різні погляди на життя. Змінюються країни та ситуації, у яких вони знову зустрічаються, щоб вкотре усвідомити, що кохання не проходить і вони не можуть жити одне без одного.

Квитки тут:



Фільм «Білал», 12+

Жанр: пригоди, анімація, сімейний

Події розгортаються на Аравійському півострові близько півтори тисячі років тому. Темношкірий хлопчик Білал разом зі своєю сестричкою були народжені в рабстві. На очах дітей загинула їхня матір, сказавши на прощання важливі слова – завжди покладатися на свої сили та прагнути свободи. Усе дитинство Білал мріяв стати воїном. І життя подарувало йому таку нагоду. У світі, де панує несправедливість, він зможе поборотися за свої ідеали.

Квитки тут:



Також нагадуємо, що 10 листопада у нашому кінотеатрі відбудеться онлайн трансляція бою «Усик vs Белью». Квитки можна купити тут:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 листопада у кінотеатрі «Premier City» аж 5 прем`єрних показів фільмів. Жодних коментарів, адже від кожного фільму виникає нестримне захоплення. Читайте опис та прямуйте у кінотеатр «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity».Жанр: кримінал, драма, трилерДо дівчини-хакера на ім’я Лізбет Саландер звертається по допомогу її хлопець Мікаель Блюмквіст. Він журналіст і йому потрібна інформація про декого з його колег. Разом вони опиняються вплутані у таємниці кіберзлочинців, шпигунів та корумпованих посадовців.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7206-divchina-u-pavutinni/lutsk/premiercity

Жанр: трилер, фантастикаПодії розгортаються у роки Другої світової війни. Наближається висадка союзних військ у Нормандії. Щоб зробити операцію безпечнішою, у тил ворога проникає група диверсантів, яка має знищити радіомачти супротивника. У невеличкому поселенні солдати натикаються на секретні лабораторії, де нацисти проводили жахливі досліди над людьми. Плоди цих дослідів – надзвичайно сильні та витривалі істоти, яких вже складно назвати людьми – вийшли з під контролю. Тепер у кожного з солдатів цієї війни з’явився ще один супротивник – набагато жорстокіший і непередбачуваний.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7248-overlord-overlord/lutsk/premiercity Жанр: екшн, пригоди, за книгоюХлопець Герман повертається до рідного міста Старобільська аби навідати брата. Та місто зустрічає його вороже – брат зник, а на заправці на околиці міста, якою він володіє, прагнуть господарювати місцеві мафіозі. Давні друзі Германа займаються зовсім не тими справами, які він очікував побачити. Тепер треба вирішити чи залишатися у місті надовго та займатися справами брата, чи повернутися додому і не перейматися побаченим.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7209-dike-pole/lutsk/premiercity Жанр: мелодрама, драма, музикаПовоєнні роки. Співачка Зула та композитор Віктор закохуються одне в одного. На перший погляд може здатися, що вони стануть ідеальною парою. Але реалії часу вимагають від них зовсім іншого. Спливають роки. У них дуже різні погляди на життя. Змінюються країни та ситуації, у яких вони знову зустрічаються, щоб вкотре усвідомити, що кохання не проходить і вони не можуть жити одне без одного.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7204-holodna-viina/lutsk/premiercity Жанр: пригоди, анімація, сімейнийПодії розгортаються на Аравійському півострові близько півтори тисячі років тому. Темношкірий хлопчик Білал разом зі своєю сестричкою були народжені в рабстві. На очах дітей загинула їхня матір, сказавши на прощання важливі слова – завжди покладатися на свої сили та прагнути свободи. Усе дитинство Білал мріяв стати воїном. І життя подарувало йому таку нагоду. У світі, де панує несправедливість, він зможе поборотися за свої ідеали.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7292-bilal/lutsk/premiercity Також нагадуємо, що 10 листопада у нашому кінотеатрі відбудеться онлайн трансляція бою «Усик vs Белью». Квитки можна купити тут: https://vkino.ua/ua/show/7275-bokserskii-poedinok-usik-vs-belyu/lutsk/premiercity , поспішайте, адже кількість місць обмежена.

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