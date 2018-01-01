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Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка

Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
У мережі з'явилися атмосферні фото осені у Луцьку.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Петрук.

На його знімках - неймовірні краєвиди міста, душевні фото природи міста.

"Цього року спробував подивитись на рідне місто по-новому. Тому і цьогорічна осінь для мене стала новою. Можливо не кращою та не гіршою за минулі, просто іншою. І, на мою думку, осінь та місто доволі гармонійно переплелись цьогоріч. Дивно якось, та для мене самого Луцьк став - приємним відкриттям.:) А фото - на згадку про цьогорічну осінь у місті", - написав автор світлин.

Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка

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Теги: фото, Віктор Петрук
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