Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Сьогодні, 17:33
У мережі з'явилися атмосферні фото осені у Луцьку.
Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Петрук.
На його знімках - неймовірні краєвиди міста, душевні фото природи міста.
"Цього року спробував подивитись на рідне місто по-новому. Тому і цьогорічна осінь для мене стала новою. Можливо не кращою та не гіршою за минулі, просто іншою. І, на мою думку, осінь та місто доволі гармонійно переплелись цьогоріч. Дивно якось, та для мене самого Луцьк став - приємним відкриттям.:) А фото - на згадку про цьогорічну осінь у місті", - написав автор світлин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Петрук.
На його знімках - неймовірні краєвиди міста, душевні фото природи міста.
"Цього року спробував подивитись на рідне місто по-новому. Тому і цьогорічна осінь для мене стала новою. Можливо не кращою та не гіршою за минулі, просто іншою. І, на мою думку, осінь та місто доволі гармонійно переплелись цьогоріч. Дивно якось, та для мене самого Луцьк став - приємним відкриттям.:) А фото - на згадку про цьогорічну осінь у місті", - написав автор світлин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У луцькому «Садочку» вночі торгували алкоголем
Сьогодні, 17:39
Атмосферна осінь у Луцьку: душевна фотодобірка
Сьогодні, 17:33
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
Сьогодні, 17:33