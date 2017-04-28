У луцькому «Садочку» вночі торгували алкоголем

У Луцьку в заборонений час торгували алкоголем.Адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на продавця магазину «Садочок», - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Магазин розміщений на проспекті Грушевського, напроти Волинської обласної клінічної лікарні. Жінка продала алкогольний виріб, не дочекавшись 8 години, хоча знала, що не має права цього робити.Таким чином вона не дотрималась рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».