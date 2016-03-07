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На Волині депутат від «УКРОПу» склав повноваження

Депутати Шацької районної ради проголосували за припинення повноважень одного з депутатів.

Про це повідомили у прес-службі Шацької райради.

Обранці розглянули заяву про припинення достроково повноваження депутата Шацької районної ради сьомого скликання Богдана Бакуна.

Рішення направлять Шацькій районній територіальній виборчій комісії для розгляду та прийняття рішення про визнанням наступного за списком кандидата у депутати до Шацької районної ради від районної організації політичної партії “Українське об’єднання патріотів “УКРОП”.

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Теги: УКРОП, депутат
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