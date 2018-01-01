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Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*

Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*
Вже зовсім скоро, 23 листопада, у ТРЦ «ПортCity» - чорна п'ятниця.

Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «Чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.

Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

ТРЦ «ПортCity» залишається в курсі всіх тенденцій. У п’ятницю, як і у всьому світі, 23 листопада, з 10:00 у ТРЦ стартує ЧОРНА П`ЯТНИЦЯ, і знижки сягатимуть до 70%!
Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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