Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*

Вже зовсім скоро, 23 листопада, у ТРЦ «ПортCity» - чорна п'ятниця.Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «Чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.ТРЦ «ПортCity» залишається в курсі всіх тенденцій. У п’ятницю, як і у всьому світі, 23 листопада, з 10:00 у ТРЦ стартує ЧОРНА П`ЯТНИЦЯ, і знижки сягатимуть до 70%!