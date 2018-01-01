Чаркування на Волині завершилося кривавою різаниною





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У квартирі в Нововолинську чаркувала компанія із трьох чоловіків та жінки. Стався конфлікт, під час якого один з чоловіків взяв ножа і встромив його одному товаришу по чарці в живіт, іншому – в шию.



Після різанини чоловік втік, ніж викинув. Та пізніше прийшов до поліції з зізнанням. Його затримали.



Відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік після чаркування трапився конфлікт, під час якого чоловік «підрізав» двох товаришів по чарці.Про це повідомляє Буг У квартирі в Нововолинську чаркувала компанія із трьох чоловіків та жінки. Стався конфлікт, під час якого один з чоловіків взяв ножа і встромив його одному товаришу по чарці в живіт, іншому – в шию.Після різанини чоловік втік, ніж викинув. Та пізніше прийшов до поліції з зізнанням. Його затримали.Відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.

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