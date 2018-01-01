Чаркування на Волині завершилося кривавою різаниною
Сьогодні, 21:07
У Нововолинську чоловік після чаркування трапився конфлікт, під час якого чоловік «підрізав» двох товаришів по чарці.
Про це повідомляє Буг.
У квартирі в Нововолинську чаркувала компанія із трьох чоловіків та жінки. Стався конфлікт, під час якого один з чоловіків взяв ножа і встромив його одному товаришу по чарці в живіт, іншому – в шию.
Після різанини чоловік втік, ніж викинув. Та пізніше прийшов до поліції з зізнанням. Його затримали.
Відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.
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Про це повідомляє Буг.
У квартирі в Нововолинську чаркувала компанія із трьох чоловіків та жінки. Стався конфлікт, під час якого один з чоловіків взяв ножа і встромив його одному товаришу по чарці в живіт, іншому – в шию.
Після різанини чоловік втік, ніж викинув. Та пізніше прийшов до поліції з зізнанням. Його затримали.
Відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ото новина... перестаньте вже писати про витівки зп'яну-роблених імбіцилів... кому цікава буденність отого зброду?
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