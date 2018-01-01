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Чаркування на Волині завершилося кривавою різаниною

Чаркування на Волині завершилося кривавою різаниною
У Нововолинську чоловік після чаркування трапився конфлікт, під час якого чоловік «підрізав» двох товаришів по чарці.

Про це повідомляє Буг.

У квартирі в Нововолинську чаркувала компанія із трьох чоловіків та жінки. Стався конфлікт, під час якого один з чоловіків взяв ножа і встромив його одному товаришу по чарці в живіт, іншому – в шию.

Після різанини чоловік втік, ніж викинув. Та пізніше прийшов до поліції з зізнанням. Його затримали.

Відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.


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Теги: різанина, Волинь
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Коментарі 1
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Ото новина... перестаньте вже писати про витівки зп'яну-роблених імбіцилів... кому цікава буденність отого зброду?
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