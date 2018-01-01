Юна волинянка потребує термінової допомоги. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Школярка із Ратнівського району Альона Захарчук потребує допомоги небайдужих людей. Дівчині робитимуть термінову операцію, але грошей у родини бракує.
Про це йдеться у спільноті «БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам"яті Настусі Абрамчук» у соціальній мережі Facebook.
Ця сімнадцятирічна дівчина із села Тур навчається в 11 класі. Вона – відома в Ратнівському районі співачка і музикант.
Під час звичайного профогляду в квітні цього року в сільській амбулаторії фельдшер звернув увагу, що хребет дівчинки надзвичайно швидко викривився. Через декілька місяців красуню Альону скрутило до сколіозу IV ступеню.
Допомогти дитині беруться лише в Київському ОХМАТДИТі. Заплановано термінову операцію для вживлення імплантів, які вирівняють дівчинці хребет. Хірурги чекають Альону 27 листопада в Києві.
Операцію зроблять безкоштовно, але замовлення американських імплантів обійдеться мамі в 150 000 грн...» - йдеться у повідомленні.
Таких грошей у родини нема, тому всіх небайдужих закликають допомогти.
Картка «Приватбанку» Захарчук Світлана (мама)
4149 4978 5548 8971
Тел мами Світлани: 0989432907
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Про це йдеться у спільноті «БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам"яті Настусі Абрамчук» у соціальній мережі Facebook.
Ця сімнадцятирічна дівчина із села Тур навчається в 11 класі. Вона – відома в Ратнівському районі співачка і музикант.
Під час звичайного профогляду в квітні цього року в сільській амбулаторії фельдшер звернув увагу, що хребет дівчинки надзвичайно швидко викривився. Через декілька місяців красуню Альону скрутило до сколіозу IV ступеню.
Допомогти дитині беруться лише в Київському ОХМАТДИТі. Заплановано термінову операцію для вживлення імплантів, які вирівняють дівчинці хребет. Хірурги чекають Альону 27 листопада в Києві.
Операцію зроблять безкоштовно, але замовлення американських імплантів обійдеться мамі в 150 000 грн...» - йдеться у повідомленні.
Таких грошей у родини нема, тому всіх небайдужих закликають допомогти.
Картка «Приватбанку» Захарчук Світлана (мама)
4149 4978 5548 8971
Тел мами Світлани: 0989432907
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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