Юна волинянка потребує термінової допомоги. ФОТО

Школярка із Ратнівського районупотребує допомоги небайдужих людей. Дівчині робитимуть термінову операцію, але грошей у родини бракує.Про це йдеться у спільноті «БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам"яті Настусі Абрамчук» у соціальній мережі Facebook.Ця сімнадцятирічна дівчина із села Тур навчається в 11 класі. Вона – відома в Ратнівському районі співачка і музикант.Під час звичайного профогляду в квітні цього року в сільській амбулаторії фельдшер звернув увагу, що хребет дівчинки надзвичайно швидко викривився. Через декілька місяців красуню Альону скрутило до сколіозу IV ступеню.Допомогти дитині беруться лише в Київському ОХМАТДИТі. Заплановано термінову операцію для вживлення імплантів, які вирівняють дівчинці хребет. Хірурги чекають Альону 27 листопада в Києві.Операцію зроблять безкоштовно, але замовлення американських імплантів обійдеться мамі в 150 000 грн...» - йдеться у повідомленні.Таких грошей у родини нема, тому всіх небайдужих закликають допомогти.