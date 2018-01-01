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Зелені зони та пішохідні доріжки у Луцьку облюбували автохами

Зелені зони та пішохідні доріжки у Луцьку облюбували автохами
Порушників паркування виявили муніципали на проспекті Соборності та на вулиці Кравчука в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Власники залишили автівки на зелених зонах та пішохідних доріжках, чим порушили Правила благоустрою Луцька. З усіма порушниками інспектори департаменту провели роз'яснювальну роботу, після чого склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.



Довідково:

Пункт 2.5.5.1.7. «Правил благоустрою міста Луцька» свідчить про те, що заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах міста та паркувати на них транспортні засоби заборонено.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: автоандон, Луцьк
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Коментарі 2
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то парковки на тротуарі незаконні? на центральному ринку, наприклад?
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Парковка на тротуарі заборонена ,вчи правила .
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