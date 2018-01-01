Волинянка спостерігала у вічко, як злодії проривалися до її оселі





Два чоловіки таки відкрили квартиру, але втекли. Поліція на перший виклик вирішила, що замок власниця зламала сама, - повідомляє



Жителька Нововолинська Юлія, яка ледве не стала жертвою квартирної крадіжки, розповіла: ввечері у п’ятницю, 2 листопада, не могла потрапити додому, бо у дверях «скрутили» нижній замок. Жінка зазначила, що викликала рятувальників, які й відчинили квартиру, та поліцію.



Квартира розташована на 3-му поверсі в одному з будинків на 15-му мікрорайоні. Як каже власниця, на поверсі загалом дві квартири. Сусідів, які переважно не живуть там, обікрали вже двічі.



Юля запідозрила, що і в її помешкання хотіли завітати злодії. Та зі слів жінки, правоохоронці зробили висновок, що замок просто заклинило.



У вівторок, 6 листопада, непрохані гості знову повернулися. Цього разу Юля була вдома та бачила у вічко вхідних дверей, як двоє чоловіків намагалися зламати замок.



«У вівторок була вдома. О 10:10 почула, як хтось тричі подзвонив. Я не відкривала, бо нікого не чекала. Та тут чую, як хтось колупається в замку. Дуже злякалася, подзвонила до свого дядька, який живе навпроти, щоб прийшов. Він розповів, що коли доходив до під’їзда, то бачив як один чоловік стояв, а інший виходив. Далі подзвонила тітка і каже, що бачить з балкона як вони повертаються. Ми зрозуміли, що повертаються до квартири», – розповідає Юля.



Жінка також додає, що викликала поліцію та включила на телефоні камеру, щоб спробувати зняти злодіїв. На жаль, не вдалося.



«Так як була вдома, то двері були зачинені лише на нижній замок на один поворот (замість трьох). Хвилин 5 колупали і відкрили, але так і не зайшли на поріг. Мабуть зрозуміли, що в помешканні хтось є, хоть нас і не бачили», – додає Юля.



Власниця квартири написала заяву в поліцію. Говорить, що таки зазначили, що вже вдруге до її помешкання намагаються потрапити.



Запам’ятали вони і прикмети чоловіків: вік 30-35 років, ріст 175-180 сантиметрів. За словами дядька, один був одягнений у світло-сірі штани і світло-синю куртку, мав русяве волосся. Інший був у кепці, одягу не було видно, бо бачили його лише через вічко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську за декілька днів двічі намагалися обікрасти квартиру. Коли злодії взламували замок дверей вдруге, господиня помешкання спостерігала за ними у вічко.Два чоловіки таки відкрили квартиру, але втекли. Поліція на перший виклик вирішила, що замок власниця зламала сама, - повідомляє Буг Жителька Нововолинська, яка ледве не стала жертвою квартирної крадіжки, розповіла: ввечері у п’ятницю, 2 листопада, не могла потрапити додому, бо у дверях «скрутили» нижній замок. Жінка зазначила, що викликала рятувальників, які й відчинили квартиру, та поліцію.Квартира розташована на 3-му поверсі в одному з будинків на 15-му мікрорайоні. Як каже власниця, на поверсі загалом дві квартири. Сусідів, які переважно не живуть там, обікрали вже двічі.Юля запідозрила, що і в її помешкання хотіли завітати злодії. Та зі слів жінки, правоохоронці зробили висновок, що замок просто заклинило.У вівторок, 6 листопада, непрохані гості знову повернулися. Цього разу Юля була вдома та бачила у вічко вхідних дверей, як двоє чоловіків намагалися зламати замок.«У вівторок була вдома. О 10:10 почула, як хтось тричі подзвонив. Я не відкривала, бо нікого не чекала. Та тут чую, як хтось колупається в замку. Дуже злякалася, подзвонила до свого дядька, який живе навпроти, щоб прийшов. Він розповів, що коли доходив до під’їзда, то бачив як один чоловік стояв, а інший виходив. Далі подзвонила тітка і каже, що бачить з балкона як вони повертаються. Ми зрозуміли, що повертаються до квартири», – розповідає Юля.Жінка також додає, що викликала поліцію та включила на телефоні камеру, щоб спробувати зняти злодіїв. На жаль, не вдалося.«Так як була вдома, то двері були зачинені лише на нижній замок на один поворот (замість трьох). Хвилин 5 колупали і відкрили, але так і не зайшли на поріг. Мабуть зрозуміли, що в помешканні хтось є, хоть нас і не бачили», – додає Юля.Власниця квартири написала заяву в поліцію. Говорить, що таки зазначили, що вже вдруге до її помешкання намагаються потрапити.Запам’ятали вони і прикмети чоловіків: вік 30-35 років, ріст 175-180 сантиметрів. За словами дядька, один був одягнений у світло-сірі штани і світло-синю куртку, мав русяве волосся. Інший був у кепці, одягу не було видно, бо бачили його лише через вічко.

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